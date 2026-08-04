Más de 350 propuestas consolidan a LPGC'31 para optar a la Capital Europea de la Cultura

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 (LPGC'31) cerró este martes 4 de agosto su segunda convocatoria abierta (open call) con más de 350 propuestas, una cifra que supera ampliamente las cerca de 200 registradas durante la fase de preselección de 2025.

La convocatoria ha servido para captar proyectos culturales e identificar a buena parte del tejido cultural que podría participar en el desarrollo de la candidatura. Entre las propuestas figuran iniciativas de artistas, colectivos, asociaciones, empresas, profesionales, metodologías, experiencias y redes de colaboración que contribuirán a diseñar juntos la programación cultural de la ciudad hasta 2031.

La segunda Open Call ha logrado extender el proceso al conjunto del archipiélago

La respuesta se completa con iniciativas procedentes de otros territorios del Estado, Europa y América, consolidando a LPGC'31 como un proyecto compartido y sentando una base sólida para seguir reforzando su dimensión europea e internacional.

La 'open call' ha logrado extender el proceso al conjunto del archipiélago

Una candidatura con raíces locales y mayor alcance internacional

Uno de los principales cambios respecto a la convocatoria anterior es su mayor implantación territorial. La segunda Open Call ha logrado extender el proceso al conjunto del archipiélago gracias a la gira informativa por las islas, las sesiones de trabajo con el sector y los encuentros online (webinars) impulsados durante los últimos meses. Cuatro de cada diez registros llegan desde fuera de la capital grancanaria, lo que confirma que la candidatura comienza a ser entendida como una oportunidad compartida para todo el territorio canario.

La diversidad de perfiles participantes demuestra que la open call ha contribuido a identificar una parte del capital humano y organizativo que sostiene la cultura en Canarias, al tiempo que ha abierto un nuevo espacio de encuentro, toma de contacto y conocimiento mutuo entre la candidatura y el ecosistema cultural. Los artistas constituyen el grupo más numeroso, pero la convocatoria también ha movilizado empresas e iniciativas culturales, profesionales de la gestión, la mediación y el comisariado, colectivos ciudadanos, asociaciones y fundaciones.

Toda esta información constituye un banco de conocimiento que permitirá a la Oficina Técnica identificar capacidades, establecer nuevas conexiones y activar procesos de colaboración que acompañen el desarrollo de la candidatura y dejen un legado estable más allá de 2031.