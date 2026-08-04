Semáforos más dinámicos y más agentes de Policía Local: los atascos aligeran en Julio Luengo pese al cierre del Guiniguada

Segundo día laborable de atascos en Las Palmas de Gran Canaria en pleno mes de agosto. El cierre de los viaductos del Guiniguada volvió a provocar retenciones en diversas vías de la capital, especialmente en Torre Las Palmas, la salida del túnel de San José y la autovía del Guiniguada, aunque con menor intensidad que el lunes. Para paliar esta situación en la Avenida Marítima, el Cabildo reguló este martes el ciclo semafórico de la entrada al túnel de Julio Luengo y también hubo refuerzos de la Policía Local.

El cierre de los viaductos del Guiniguada en sentido norte desde el pasado domingo ha provocado que el tráfico se haya visto canalizado principalmente por la ciudad baja. Ante el escenario que se vivió el lunes, con la Avenida Marítima en gran medida paralizada durante horas, desde la Consejería de Obras Públicas del Cabildo explicaron que durante la mañana de este martes cambiaron el ciclo de los semáforos, de tal manera que la entrada al túnel de Julio Luengo ha ganado cinco segundos.

De Hoya de la Plata a Belén María

Una medida paliativa, teniendo en cuenta que en horas puntas las retenciones volvieron a repetirse en horas punta hasta Hoya de la Plata, con tráfico denso desde Jinámar. Además, a partir de las dos de la tarde hubo importantes retenciones en sentido sur entre Torre Las Palmas y Belén María, donde el Gobierno de Canarias está realizando otros trabajos. Los atascos afectaron por segundo día tanto a conductores, como a usuarios del transporte público y transportistas.

Por segundo día volvió a haber retenciones en el Guiniguada, Primero de Mayo y la carretera de Almatriche

Otras vías que volvieron a verse afectadas por segundo día consecutivo fueron la autovía del Guiniguada y, especialmente, Primero de Mayo, vía que muchos utilizaron para entrar en la ciudad. Paseo de Chil tuvo retenciones sobre todo en el tramo más cercano al Puerto. El cruce de la Casa del Gallo, en Tafira, y la carretera de La Calzada y Almatriche también volvieron a tener atascos al canalizar esta ruta el tráfico proveniente del interior de la Isla que quiere ir hacia Tamaraceite o Ciudad Alta.

Agentes de movilidad y de la Policía Local

Fuentes del Ayuntamiento capitalino apuntaron este martes que están coordinados con el Cabildo para planificar las afecciones al tráfico que se están produciendo en la ciudad. Han desplegado agentes de movilidad y efectivos de la Policía Local en diversos puntos conflictivos, especialmente en el entorno del Teatro y el Guiniguada, los túneles de Julio Luengo y Belén María. "La regulación del tráfico se adapta en cada momento a las necesidades detectadas", subrayaron.

El Ayuntamiento despliega agentes de movilidad y de la Policía Local en puntos como el Teatro o Luengo

No obstante, estas mismas fuentes precisaron que el cierre parcial de la GC-3 genera retenciones "inevitables" y que la presencia de agentes contribuye a mitigar las afecciones, pero no puede eliminar el volumen de tráfico que se está viendo obligado a utilizar vías alternativas al viaducto del Guiniguada. Por los puentes de la circunvalación circulan de media 130.000 vehículos diarios, aunque en agosto esta cifra es menor, de ahí que las obras se estén realizando ahora.

Atasco en la Avenida Marítima en hora punta. / José Pérez Curbelo

Las retenciones han provocado reacciones tanto en el sector del transporte como entre la oposición. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Jean Charles Chabot, indicó que el lunes faltaron muchos taxis en la ciudad al quedarse atascadas las unidades en la Avenida Marítima y otras carreteras. Según la patronal del Transporte, calculan retrasos de una hora por servicio y un aumento del consumo de combustible del 25%.

El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, cuestionó este martes el dispositivo de movilidad y aseguró que "ha sido claramente insuficiente". Suárez indicó que recorrió la ciudad el lunes por la tarde y no vio agentes de la Policía Local regulando el tráfico fuera de Julio Luengo. "Ha faltado previsión", subrayó, al tiempo que reclamó más presencia policial en los cruces y accesos a la ciudad con mayores retenciones.