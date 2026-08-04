La tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria abre una nueva duda entre inquilinos y propietarios: ¿quién paga y quién recupera el dinero?
La devolución de los 149,33 euros abonados por la tasa de residuos tras la sentencia del TSJC plantea nuevas preguntas en las viviendas alquiladas, donde el contrato puede determinar quién asumió el pago
La devolución de la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una nueva duda entre propietarios e inquilinos de viviendas alquiladas: si el recibo lo pagó una persona distinta al dueño del inmueble, ¿quién debe recuperar ahora ese dinero?
El Ayuntamiento capitalino ha anunciado que devolverá de oficio los importes abonados por los vecinos una vez la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la ordenanza reguladora de la tasa sea firme. Cada hogar recuperará los 149,33 euros pagados, además de los intereses de demora correspondientes.
Sin embargo, en los contratos de alquiler puede darse una situación diferente: que la tasa haya sido asumida por el inquilino porque así estaba pactado con el propietario. En esos casos, la devolución administrativa y la relación entre arrendador y arrendatario son dos cuestiones separadas.
¿Quién debe pagar la tasa de basura en una vivienda alquilada?
La respuesta depende del contrato de alquiler.
La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que propietario e inquilino acuerden que determinados gastos, tributos o cargas sean asumidos por el arrendatario, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa.
Por ello, si en el contrato aparece que el inquilino debe hacerse cargo de la tasa de residuos, el propietario puede repercutir ese gasto sobre la persona que ocupa la vivienda.
Una reciente resolución de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado precisamente este criterio. El tribunal rechazó la reclamación de un inquilino que se negaba a pagar una tasa de basura porque el contrato no indicaba la cantidad exacta del importe. Los jueces consideraron que, al estar la tasa individualizada para la vivienda y haber sido el ocupante quien utilizaba el servicio de recogida de residuos, debía asumir el pago.
La devolución de Las Palmas de Gran Canaria no cambia automáticamente los acuerdos privados
En el caso de la capital grancanaria, el Ayuntamiento será quien tramite la devolución de los recibos abonados a los contribuyentes una vez la sentencia sea firme.
Esto significa que el Consistorio devolverá las cantidades a quien figure como obligado tributario frente a la administración, pero posteriormente pueden existir acuerdos o reclamaciones entre propietario e inquilino si una de las partes asumió un pago que correspondía a la otra según el contrato.
Por tanto, no todos los casos serán iguales. La clave estará en revisar quién pagó inicialmente el recibo y qué establecía el contrato de alquiler sobre los gastos asociados a la vivienda.
Una situación que puede afectar a miles de alquileres
La anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria afecta a más de 35.000 hogares que llegaron a abonar el recibo antes de que el Ayuntamiento paralizara el cobro.
Con la devolución pendiente, la cuestión de los alquileres añade una nueva capa de dudas para propietarios e inquilinos, especialmente en aquellos contratos donde se incluyen gastos adicionales vinculados al uso de la vivienda.
Los expertos recomiendan revisar siempre las cláusulas del contrato para conocer qué gastos corresponden a cada parte y evitar conflictos posteriores.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible