800 euros al mes por un piso reformado en Vegueta: estas son las condiciones para alquilarlo

La situación de los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria, y más aún en su zona céntrica, resulta imposible para aquellos que buscan independizarse o trasladarse a la capital. En un contexto en el que las zonas tensionadas no paran de crecer, un piso reformado en Vegueta por 800 euros al mes, a pocos minutos de Triana y de los juzgados, puede ser una solución al problema.

La vivienda se encuentra en pleno casco histórico y dispone de aproximadamente 60 metros cuadrados. Según detalla el anuncio publicado en Idealista, el inmueble fue reformado en 2020 y está dirigido principalmente a profesionales, funcionarios o parejas que busquen una estancia de larga duración en una zona bien comunicada.

El piso se ubica en la planta baja de un edificio con ascensor y está distribuido en un salón con cocina integrada, un dormitorio independiente y un baño completo. Se alquila amueblado y equipado tal y como aparece en las imágenes del anuncio, por lo que estaría preparado para entrar a vivir desde el primer día.

Vegueta, un casco histórico que guarda el corazón de la ciudad

La cocina dispone de los principales electrodomésticos necesarios para el día a día. Entre ellos se incluyen horno, placa vitrocerámica, nevera, lavadora, lavavajillas y microondas.

Turistas en la plaza de Santa Ana en Vegueta. / ANDRES CRUZ

El inmueble es interior, una característica que, según señala el anunciante, permite disfrutar de un ambiente más tranquilo y con menos ruido procedente de la calle. Esta particularidad puede resultar atractiva para quienes teletrabajen o prioricen el descanso, aunque también es uno de los aspectos que conviene comprobar durante una visita a la vivienda.

Uno de los principales atractivos del alquiler es su ubicación. El piso se sitúa en Vegueta, uno de los barrios históricos más conocidos de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de espacios culturales, establecimientos comerciales, restaurantes y diferentes servicios públicos.

Además, se encuentra próximo a la zona comercial de Triana y a los juzgados de la capital. El entorno cuenta también con conexiones de transporte público que permiten desplazarse hacia otros puntos de la ciudad.

¿Cuáles son las condiciones para alquilar el piso?

El precio de la vivienda es de 800 euros mensuales, sin incluir los gastos de agua, electricidad e internet. Además, el propietario exige una estancia mínima de doce meses y limita la ocupación del piso a un máximo de dos personas. También será necesario demostrar solvencia económica para formalizar el contrato.

No están permitidas las mascotas ni las personas fumadoras. La vivienda estará disponible a partir de agosto y el certificado de eficiencia energética se encuentra actualmente en trámite.

De este modo, el piso se presenta como una opción para quienes busquen vivir en el centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria, con un dormitorio, mobiliario incluido y un precio de 800 euros al mes más suministros.