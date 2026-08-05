Carlos Martínez Oliveras: "Las páginas de 'Alzad la mirada' dedicadas a la visita de León XIV a Canarias tienen una fuerza especial"

Acaban de editar 'Alzad la mirada', el libro de la visita del Papa León XIV a España ¿Con qué se encontrarán los lectores?

Se encontrarán con el libro de referencia del viaje apostólico. Todo acontecimiento histórico merece ser recordado, conservado y transmitido. Este volumen reúne las crónicas de cada acto, un amplio recorrido fotográfico y, sobre todo, el magisterio que el Papa nos dejó. Además, posee unas notas contextuales para entender mejor los discursos, un índice de temas tratados por León XIV y otro con los santos citados en el Viaje. Es un libro muy completo para volver una y otra vez a las imágenes y a las palabras, porque ambas nos ayudan a revivir aquellos días y a seguir profundizando en su mensaje. Las fotografías nos devuelven la emoción de aquellos días; los textos nos permiten seguir escuchando al Papa. Esa es la verdadera riqueza de 'Alzad la mirada': conservar la memoria y mantener vivo su mensaje.

¿En las páginas dedicadas a Canarias hay algo concreto o todo se ha editado en la misma línea?

Toda la obra mantiene una unidad de estilo, pero las páginas dedicadas a Canarias tienen una fuerza muy especial. Allí comenzó el viaje de alguna manera y el Papa quiso situar desde el primer momento la mirada de toda la Iglesia sobre la realidad de las migraciones. Las imágenes de Arguineguín, la luz de las islas y el encuentro con tantas personas convierten ese capítulo en uno de los más expresivos del libro.

¿Es un libro para tener de recuerdo o para reflexionar sobre lo que nos dijo el Papa en su visita?

Las dos cosas. Es un magnífico recuerdo, pero sería una pena reducirlo a eso. El propio Papa ha recordado recientemente que un libro siempre es una oportunidad para pensar, una ocasión para encontrarnos y un motivo para anunciar a Cristo. Este volumen invita precisamente a volver al texto, a la letra de sus discursos y homilías, para descubrir que siguen teniendo mucho que decirnos. La propia Conferencia Episcopal está preparando unas fichas de trabajo que sacará en septiembre para exprimir al máximo el mensaje y el legado del León XIV y que pueden ser aprovechadas por grupos, parroquias, comunidades, instituciones…

Desde el viaje de León XIV a España ¿Ha habido más interés por su figura?

Sin duda. Las calles de todos los lugares que ha visitado dan buena fe de ello. Un viaje apostólico acerca siempre la figura del Papa a la gente, pero en este caso además muchos han descubierto un pastor con una enorme capacidad para dialogar con la sociedad, transmitir esperanza y proponer caminos de encuentro. Ese interés se ha reflejado también en la acogida que están teniendo sus escritos.

Libro de la visita del Papa León XIV a España. / Elena Martín/Ecclesia

¿Nos puede recomendar algún libro que hable de él?

La mejor forma de conocer a alguien es leer lo que él piensa y escribe. Por eso, recomendaría dos. La encíclica 'Magnifica humanitas', porque ofrece una extraordinaria síntesis muy actual de su visión del ser humano y de la sociedad; y la carta apostólica 'Diseñar nuevos mapas de esperanza', dedicada al mundo de la educación. Ambos títulos están publicados por la BAC (Biblioteca de Autores Cristianos) y ayudan a comprender el pensamiento del Papa más allá de los titulares.

¿Qué Papa ha tenido más interés para los cristianos de base?

Cada generación ha tenido su Papa de referencia. San Juan Pablo II marcó profundamente a toda una época; Benedicto XVI ofreció una enorme riqueza intelectual y espiritual; Francisco llegó a muchísimas personas con su cercanía; y León XIV está despertando un gran interés porque está sabiendo unir profundidad, claridad y una permanente invitación a la esperanza. Más que compararlos, creo que cada uno ha respondido a las necesidades de su tiempo.

La Biblioteca de Autores Cristianos publica textos sobre teología, liturgia, la Biblia, documentos de la Iglesia Española; entre otros, ¿Qué ámbito es el que más interesa a los lectores del siglo XXI?

Hay un creciente interés por las obras que ayudan a comprender la actualidad de la Iglesia y por aquellas que permiten profundizar en la fe con un lenguaje accesible. Los documentos del Papa, la Sagrada Escritura, la liturgia y los grandes temas de la vida cristiana siguen teniendo una magnífica acogida cuando se presentan con calidad y rigor.

"El viaje del Papa León XIV a España ha reavivado la lectura por los autores que citó como Santa Teresa de Jesús, San Agustín, San Juan de la Cruz o Santo Tomás de Villanueva"

Editan desde mediados de los años 40 del siglo XX ¿Ha variado esa tendencia entre un siglo y otro?

Han cambiado los formatos y los hábitos de lectura, pero no la necesidad de los buenos libros. Hoy convivimos con una enorme cantidad de información inmediata y, precisamente por eso, el libro adquiere todavía más valor. Permite detenerse, pensar, profundizar y conservar la memoria. La misión de la BAC sigue siendo la misma desde sus orígenes: ofrecer obras de calidad que ayuden a comprender mejor la fe y la cultura cristiana.

En el caso de Canarias ¿Qué temas atraen más? ¿Tienen algún perfil de los lectores?

Al igual que en el resto de España, el viaje apostólico realizado por el Papa León XIV ha reavivado el interés en grandes autores que citó en sus discursos y que tenemos en nuestro fondo, como San Juan de La Cruz, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Villanueva o San Agustín entre otros, del cual ya se notó un repunte con su nombramiento como Papa en el 2025. En cuanto al perfil de nuestro lector en el archipiélago es muy variado, desde jóvenes que comienzan a tener interés por el sector religioso a otros que siguen nuestras publicaciones desde hace décadas, hasta personas un poco más alejadas de la fe, pero inquietos intelectualmente que quieren formarse o conocer algún tema publicado.

La Biblia es sin duda el gran best-seller ¿Ha decrecido su interés o se mantiene en el top ten?

Sin duda se mantiene, es un clásico atemporal, en nuestras editoriales, además de la Sagrada Biblia versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que contiene el texto bíblico que está siendo y será utilizado, en todos los libros litúrgicos de la CEE, contamos con otras siete versiones, desde la primera traducción que se realizó de las lenguas originales al español, la célebre Nácar-Colunga que vio la luz en el 1944, hasta la última presentada recientemente en coedición con San Pablo, 'Biblia Escrutad las Escrituras', pasando por otras traducciones como la Cantera – Iglesias de la cual se está realizando una revisión y actualización que será presentada el próximo otoño.

Noticias relacionadas

El estudio de 2025 sobre el Comercio interior del libro en España, realizado por el gremio de editores de España afirma que la facturación sigue en ascenso debido al incremento del número de lectores. ¿En el caso de ustedes también es así? ¿O al ser una editorial más especializada su éxito está ligado a otras cuestiones?

Desde el COVID-19 se ha retomado el interés en la lectura y tras unos años de crecimiento parece que se ha consolidado. Nuestros lectores están en un nicho de mercado, que no se comporta de manera tan cambiante como en otros sectores del libro. Podríamos decir que nuestros lectores no siguen modas, sino que buscan una buena formación y tanto evangelizar como enriquecer la fe y la cultura contemporánea, a través del uso de libros de calidad en formato y contenido.