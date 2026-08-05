Cierre del viaducto del Guiniguada: el tráfico por el túnel de San José crece un 88,6%

El cierre del viaducto del Guiniguada en sentido norte han trastocado la circulación en las calles de Las Palmas de Gran Canaria. Los túneles de La Laja, San José y La Ballena han canalizado gran parte del tráfico que normalmente discurre por el tramo cerrado de la GC-3. Las colas volvieron a repetirse en hora punta en la Avenida Marítima y en vías de la ciudad baja, como pueden ser Primero de Mayo o Rafael Cabrera, donde también hay obras junto al Teatro.

El tráfico creció el lunes un 88,6% en el túnel de San José en sentido bajada. La GC-31 soportó 21.816 vehículos frente a los 11.570 de ese mismo lunes el año pasado. El martes el incremento ya fue menor, del 38,5%. En el túnel de La Ballena en sentido subida, el número de vehículos creció un 25,9% el lunes y un 27,6%. Alcanzó los 28.667 y 27.831 vehículos respectivamente. Por último, en el Adolfo Cañas, 47.507 vehículos lo utilizaron el lunes para salir de la ciudad, un 38,6% más que hace un año.

Trabajos de manera coordinada

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, precisó este miércoles que llevan "meses trabajando" de manera coordinada entre el Ayuntamiento y el Cabildo. "Desde el primer día hay agentes de movilidad o agentes locales en los puntos sensibles", aclaró, aunque matizó que pueden "mejorar la movilidad, no resolverla". Los puntos con refuerzos son el Teatro, Julio Luengo y Belén María.

Íñiguez afirmó que el Cabildo ha tomado con esta obra "una decisión estratégica". Según este, lo más "acertado" ha sido escoger el mes de agosto para llevarla acabo. "Hay que elegir el mejor momento, pero eso no va a evitar los atascos, lo que hacemos es trabajar para minimizar esas molestias", puntualizó el concejal.

Obras de impermeabilización del viaducto dhttps://bcube-to-quay.prensaiberica.es/?siteid=17#el Guiniguada en la GC-3. / José Pérez Curbelo

Las colas en la GC-1 y la Avenida Marítima llegaron este miércoles de manera puntual hasta Jinámar, aunque lo más complicado estuvo principalmente en la salida del túnel de San José y en el tramo entre Juan XXIII y Torre Las Palmas. El cambio de ciclo semafórico en Julio Luengo el martes ha facilitado el tránsito en esta zona, aliviando el principal nudo que se está viendo congestionado.

Otras vías que volvieron a vivir atascos durante buena parte de la jornada fueron Rafael Cabrera, Primero de Mayo, Bravo Murillo y la antigua Carretera del Norte. También hubo retenciones y tráfico intenso en Almatriche en la bajada hacia Siete Palmas, así como en la de San Lorenzo para acceder a Tamaraceite al ser vías alternativas para quienes vienen de los municipios del centro.