Las Palmas de Gran Canaria invierte cerca de 100 millones de euros en la mejora y mantenimiento de sus espacios verdes

Las Palmas de Gran Canaria apuesta por el verde. Un nuevo contrato por valor de 96.803.701,83 euros busca mejorar el mantenimiento y la conservación de espacios verdes, zonas caninas y arbolado con el objetivo de optimizar la gestión de estas áreas y aumentar su superficie en la ciudad. El contrato incluye cláusulas medioambientales y sociales que contemplan una renovación integral de la flota, el potenciamento de la flora autóctona resistente al cambio climático y un aumento del personal de Parques y Jardines, además de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Su entada en vigor está prevista para finales de este año.

La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Jardines y Sector Primario, Gemma Martínez Soliño, presentó este miércoles los detalles del contrato, que se erige como "un instrumento potente y creíble" para la ejecución del recientemente aprobado Plan Director de Arbolado Urbano. Abarca el cuidado de los 37.383 árboles y 23.822 palmeras que hay en la ciudad, además de 12.734 alcorques y parterres.

Aumento de los espacios verdes y zonas caninas

Según explicó Martínez Soliño, este contrato es el resultado de tres años de trabajo recopilando las casuísticas específicas que presentan los espacios verdes de la ciudad. Hasta ahora no se podían intervenir de la mejor manera posible, aseguró, por las limitaciones que presentaba el anterior contrato: "Se hizo hace más de diez años. No cumplía con las expectativas que tenemos para esta ciudad".

Uno de los problemas de ese contrato es que no contemplaba la totalidad de zonas verdes que hay en la capital grancanaria. Es por ello que la superficie actualizada ha aumentado un 8%, pasando de 245 a 265 hectáreas. Además, la licitación llega con vistas a ampliarla otro 20%, incorporando los nuevos espacios que se van a crear con el corredor verde, las nuevas dotaciones de parques caninos o los entornos de La Ballena o el Guiniguada.

Martínez Soliño presenta el nuevo contrato de mantenimiento de espacios verdes / LP/DLP

Renovación de la flotilla y mejora de las condiciones laborales

La concejala detalló que la flota de Parques y Jardines se encuentra "obsoleta", por lo que se destinarán 4 millones de euros anuales a renovar la totalidad de vehículos, maquinaria y herramientas. Además, se incentivará que los nuevos aparatos sean eléctricos en la medida de lo posible.

El contrato también apuesta por una mayor especialización del personal, aumentando formaciones como las de ingenieros forestales o arboricultores. Igualmente se aumentará el número de jardineros, pasando de dos a 22 por cada lote, ya que buena parte de sus labores se apoyaban hasta ahora en auxiliares de jardinería.

La previsión es alcanzar los 331 trabajadores con un 30% de contratación de personas en riesgo de exclusión social. A ello se sumaría la introducción de mejores laborales, unos salarios adaptados al convenio colectivo de jardinería y una mejora en la cobertura de las bajas y vacaciones.

Tres lotes para tres empresas distintas

Con una duración de cuatro años, prorrogables a un ejercicio más, el presupuesto de cerca de 100 millones de euros se divide en dos lotes para el mantenimiento integral y un tercero de nueva creación para el control de la calidad del servicio. Como novedad, esos tres lotes no podrán ser adjudicados a una misma empresa, sino que su ejecución dependerá de tres entidades distintas. El objetivo de ello es evitar la concentración del servicio y garantizar una supervisión adecuada de los trabajos ejecutados.

El primer lote, con una dotación de 47,5 millones de euros, abarca una superficie de 1,27 millones de metros cuadrados en los distritos Vegueta-Cono Sur-Tafira, Centro y Puerto-Canteras. El segundo dispone de 47,8 millones de euros para atender una superficie de 1,4 millones de metros cuadrados distribuida entre Ciudad Alta y Tamaraceite-San Lorenzo. Por último, el tercer lote tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Habrá ampliación.