Las obras en el viaducto del Guiniguada avanzan a buen ritmo pese a la ola de calor

La obra en el viaducto del Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, va cumpliendo los plazos previstos pese a la ola de calor. Martín Martín, jefe de obra de Smart Working Canarias, empresa que está ejecutando los trabajos de impermeabilización del puente, explicó este miércoles a los medios de comunicación que avanzan a buen ritmo, "vamos bien". Todo dependerá de los posibles inconvenientes que surjan, en este caso el principal con el que han estado lidiando son las altas temperaturas. El Cabildo ha establecido que el corte en este tramo de la GC-3 estará vigente durante la primera quincena de agosto.

El viaducto del Guiniguada lleva cerrado al tráfico desde el pasado domingo, provocando importantes retenciones en distintas vías de la capital. Los trabajos arrancaron con el fresado de la calzada para retirar el asfalto existente y prepararla para las tareas de impermeabilización con una capa previa de estabilización. Martín indicó este miércoles que la vía no contaba con impermeabilización previa, de ahí la importancia de llevarla acabo para evitar filtraciones en la infraestructura.

Máxima resistencia

Hace cuatro años los técnicos del Cabildo detectaron que 16 tensores habían colapsado en el interior del puente que va en sentido sur. Tras reparar los daños y hacerle un refuerzo externo al puente, la Corporación insular ha decidido hacer estos nuevos trabajos para obtener la máxima resistencia y evitar que esto vuelva a ocurrir. Para ello, la empresa ha escogido una tela asfáltica de alta calidad que se utiliza normalmente en la red ferroviaria del AVE.

Obras de impermeabilización del viaducto dhttps://bcube-to-quay.prensaiberica.es/?siteid=17#el Guiniguada en la GC-3. / José Pérez Curbelo

La disposición de la tela asfáltica lleva realizándose desde el mismo domingo. La idea es que una vez acaben la colocación de las 2.500 bobinas, Lopesan Asfaltos y Construcciones pueda proceder a la repavimentación de la carretera con una primera capa. A continuación, se producirá la apertura de la vía y acto seguido el corte del viaducto en sentido sur. Este otro viaducto permanecerá cerrado al tráfico la segunda quincena de agosto.

En total, la contrata va a desplegar sobre los dos viaductos del Guiniguada más de 20.000 metros cuadrados de tela asfáltica. Para completar la impermeabilización son necesarias 2.500 bobinas con un peso de 120 toneladas. Cada pieza va dotada con una fibra de poliéster en su interior. Estas van montadas una sobre otra a modo de puzle. Además, están colocando refuerzos en los puntos más críticos para dar todavía una mayor resistencia: los puntos de desagües y las juntas con la barandilla de seguridad.