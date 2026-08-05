«Perseverar en la ineficacia»: críticas de la patronal de la construcción por las cuatro licitaciones desiertas en Las Palmas de Gran Canaria

«Me sigue sorprendiendo la capacidad de perseverar en la ineficacia y seguir sacando a licitación obras que quedan desiertas». Así de tajante se mostró este miércoles la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), María Salud Gil, tras conocer que la contratación de cuatro obras licitadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por un total de 5,4 millones de euros ha fracasado al no haber empresas interesadas.

El problema, insiste la representante de la patronal, es el mismo que en casos como el Estadio de Gran Canaria, la senda peatonal de El Lasso o la canalización del barranco de La Ballena, que fue adjudicado por un negociado sin publicidad: «Están licitando las obras por debajo del precio del mercado».

Cuatro contratos sin ofertas empresariales

Las cuatro obras que han quedado desiertas, al no recibir ninguna oferta empresarial, son la ampliación de la Universidad Popular del Cono Sur, con un presupuesto de 3.137.572 euros y un plazo de ocho meses; la rehabilitación de la plaza de Isla Perdida, valorada en 1.052.120 euros y también con ocho meses de ejecución; y la ampliación del Centro Polivalente Suárez Naranjo, presupuestada en 960.133 euros y con un plazo de siete meses. Las tres actuaciones están financiadas mediante el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo de Gran Canaria y contemplan, respectivamente, la creación de nuevas salas culturales y espacios exteriores en el antiguo colegio Carlos Navarro, la reparación de los daños estructurales y del colector de pluviales bajo la plaza, y la construcción de una nueva planta con sala polivalente, despachos, aseos adaptados y zonas cubiertas.

Están licitando las obras por debajo del precio del mercado María Salud Gil

La cuarta actuación es la terminación del vial peatonal de la calle Cantabria, en San Juan, con un presupuesto de 296.522 euros y un plazo de cuatro meses, financiada a través del Plan de Cooperación insular. El proyecto pretende completar la conexión entre las calles Candil y Miguel Servet mediante pavimento antideslizante, barandillas, mejoras de accesibilidad y plantación de especies autóctonas.

«Pliegos inasumibles» por debajo del mercado

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas considera «escandaloso y vergonzoso» que las administraciones públicas «sigan insistiendo en este comportamiento» sin que nadie asuma la responsabilidad ni la culpa. Además, califica de «irresponsable» la elaboración de pliegos de obras que son inasumibles porque están por debajo del precio de mercado, imposibilitando o retrasando la ejecución de «infraestructuras básicas para la ciudadanía».

Me sigue sorprendiendo la capacidad de perseverar en la ineficacia y seguir sacando a licitación obras que quedan desiertas María Salud Gil

En ese sentido, apunta que «el responsable tiene un problema serio por sí mismo, por no saber rectificar y por no saber dirigir equipos que sepan encauzar estos expedientes». Gil insiste en las críticas que ha realizado en otras ocasiones similares en las que ha destacado que las instituciones canarias se empeñan en sacar a concursos proyectos con presupuestos insuficientes y plazos irreales, lo que ha frenado más de 300 obras, sin que los responsables políticos tomen las medidas necesarias para poner fin a esta práctica.

Negociación con empresas y revisión de los precios

Ahora, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intentará negociar con distintas empresas para que asuman estas obras y en el caso de que este intento no llegue a buen puerto, revisará los pliegos para actualizar los precios y volver a iniciar los procesos de licitación pública, lo que retrasará varios meses más el inicio de los trabajos.