Un policía fuera de servicio frena un ataque con destornillador en Las Canteras

Un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que se encontraba fuera de servicio logró frenar una agresión con un destornillador en pleno paseo de Las Canteras.

El ataque ocurrió sobre las 19:30 horas del 24 de julio, a la altura del Burger King. Un hombre de 48 años comenzó a agredir a otro tras una discusión entre ambos, que se conocían previamente.

El policía, que paseaba por la zona, observó el altercado y se dirigió inmediatamente al lugar. Consiguió reducir y retener al presunto agresor hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

La discusión terminó con dos heridas

Los dos hombres se encontraron en la calle y comenzaron a discutir por motivos que no han trascendido.

Durante el enfrentamiento, uno de ellos sacó un destornillador y atacó al otro en varias ocasiones. La víctima sufrió una herida en el tórax y otra en el antebrazo izquierdo.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario, que atendió al herido. Aunque se emitió el correspondiente parte de lesiones, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

El agente intervino mientras paseaba por Las Canteras

La rápida reacción del policía local evitó que la agresión continuara hasta la llegada de las patrullas.

El agente no se encontraba prestando servicio en ese momento, pero actuó al comprobar la violencia del enfrentamiento. Retuvo al sospechoso y mantuvo controlada la situación hasta que la Policía Nacional se hizo cargo de la intervención.

El arrestado, de 48 años, quedó detenido como presunto responsable del ataque.

El sindicato reclama formación para poder utilizar los táser

El delegado de CSIF en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Melián, ha utilizado este caso para volver a reclamar que los agentes puedan emplear los dispositivos electrónicos de control, conocidos como táser.

El sindicato sostiene que la Policía Local lleva más de seis meses sin poder utilizar estos equipos, pese a disponer de ellos, porque el Ayuntamiento todavía no habría impartido la formación obligatoria necesaria para autorizar su porte y uso.

Para CSIF, intervenciones con personas armadas exponen a los agentes a un riesgo extremo y evidencian la necesidad de contar con herramientas no letales que permitan reducir al agresor manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Melián reclama al Ayuntamiento que deje de retrasar una preparación que considera imprescindible para responder ante situaciones de máxima peligrosidad.

El sindicato argumenta que los táser pueden reducir el riesgo tanto para los policías y la ciudadanía como para la propia persona sobre la que se interviene.

Noticias relacionadas

La actuación de Las Canteras vuelve así a abrir el debate sobre los medios disponibles para la Policía Local cuando debe enfrentarse a personas armadas. En este caso, la intervención de un agente fuera de servicio permitió detener la agresión antes de que las consecuencias fueran más graves.