El otro quiosco de San Telmo recupera su aspecto histórico tras un siglo entre flores, prensa y turistas

Cobijado por la sombra de los grandes árboles de San Telmo, un operario soporta el calor de estos días mientras se afana con los azulejos que conforman la cúpula del quiosco histórico de San Telmo. Algunas zonas muestran ya el mortero al descubierto; en la cornisa, la pintura azul aparece levantada y el blanco de la estructura acusa manchas, grietas y desconchones. La pequeña edificación, que muestra las cicatrices de su siglo de vida, afronta una puesta a punto que se prolongará durante un máximo de ocho semanas.

No es el conocido quiosco modernista que funciona como cafetería al otro lado del parque. Tampoco el templete de la música ejecutado a finales de la década de 1990 para tratar de imitar el original de comienzos del siglo XX que había sido derribado poco antes. Es la construcción poligonal situada junto a la ermita de San Telmo, hoy utilizada como punto de información turística y protegida con nivel integral en el Plan Especial de Vegueta-Triana. Una pieza modesta por sus dimensiones, pero ligada desde hace casi un siglo a la vida cotidiana de esta entrada a la capital.

Un operario rehabilita la cúpula del antiguo quiosco de prensa de San Telmo. / Tony Hernández / Turismo LPA

Turismo LPA ha encargado la rehabilitación por 26.141,55 euros. La actuación incluye la renovación de la impermeabilización de la cúpula, la reparación de fisuras y la restauración de teselas y mosaicos. También se trabajará sobre las carpinterías de madera, las rejas de forja y los elementos de mármol, además de instalarse un nuevo pavimento, iluminación indirecta y mobiliario para recuperar posteriormente el servicio de atención a visitantes. Mientras duren los trabajos, la oficina turística continuará abierta en una caseta provisional instalada dentro del propio parque.

Un proyecto de Eduardo Laforet

El quiosco fue proyectado en 1926 por el arquitecto municipal Eduardo Laforet Altolaguirre. Su construcción se sitúa en 1927, cuando San Telmo era conocido también como parque Cervantes. Su primer uso fue como quiosco de flores. Con el paso del tiempo cambió de actividad y comenzó a despachar periódicos y revistas, un uso que acabó imponiéndose incluso en su denominación oficial. El catálogo de protección todavía lo recoge como “quiosco de prensa”, aunque hace tiempo que su función es otra.

La edificación fue proyectada en 1926 por el arquitecto municipal Eduardo Laforet como despacho de flores

La transformación de floristería a puesto de periódicos y, más tarde, a oficina turística resume también la evolución de San Telmo. El parque pasó de ser uno de los grandes salones urbanos de la capital aún por expandirse a convertirse en lugar de paso entre la estación de guaguas, Triana y las nuevas zonas bajas al norte de la ciudad histórica. Las Palmas de Gran Canaria cambió, pero el pequeño pabellón permaneció allí, adaptándose a cada etapa sin perder su forma original.

Una valla de obra rodea el punto de información turística de San Telmo, en rehabilitación. / Tony Hernández / Turismo LPA

Tiene planta poligonal, una fachada retranqueada y un pórtico sostenido por columnas. Los arcos apuntados, la cúpula revestida con pequeñas piezas cerámicas, la forja, la madera y los mármoles le dan una imagen singular, a medio camino entre distintas referencias historicistas. Es una arquitectura menos llamativa que la del quiosco modernista de Rafael Massanet, pero forma parte inseparable del mismo paisaje urbano y de la memoria del parque.

Protección integral

El inmueble figura con la ficha VT-135 y el máximo nivel de protección previsto en el Plan Especial de Vegueta-Triana. Esa catalogación impide tratarlo como un simple local de servicio y obliga a conservar sus elementos arquitectónicos, su volumen y su composición.

La intervención incluirá además un cambio de colores. Los actuales tonos azul claro y blanco serán sustituidos por dos tonalidades recogidas en el proyecto. El Ayuntamiento las relaciona con el quiosco modernista de San Telmo y con la imagen de la red municipal de información turística.