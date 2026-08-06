Acciona y Lopesan se quedan fuera del megacontrato de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este miércoles la exclusión de la unión temporal de empresas formada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex -una empresa del grupo Lopesan- del concurso para adjudicar el nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la capital. La licitación continuará con tres candidaturas: Urbaser, Valoriza y la UTE integrada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal CEE Canarias.

El contrato, uno de los de mayor volumen económico del Ayuntamiento, cuenta con un presupuesto de 156,9 millones de euros para ocho años. Los pliegos prevén incorporar 191 profesionales, más de un centenar de vehículos y más de 10.000 contenedores nuevos, además de aumentar las frecuencias y extender la recogida de las cinco fracciones a todos los barrios.

Los pliegos obligaban a aportar un ejemplo de cada sistema de carga propuesto y advertían de la posible eliminación

La exclusión de Acciona-Bitumex tiene su origen en una de las claves del nuevo contrato, los contenedores, y en concreto, en las muestras que las licitadoras debían entregar para acreditar que los modelos incluidos en sus proyectos de explotación se ajustaban a las condiciones del concurso. La UTE no aportó los recipientes para papel y cartón correspondientes a los sistemas de carga trasera, lateral y vertical, ni el modelo destinado a los biorresiduos de carga lateral.

Cuatro modelos sin presentar

El informe elaborado por el Servicio Municipal de Limpieza aclara que las muestras efectivamente entregadas por Acciona-Bitumex sí cumplían las características técnicas exigidas. La causa de exclusión se encuentra en que faltaban cuatro modelos incluidos por la propia candidatura en su proyecto de explotación y que, por tanto, debían presentarse para su comprobación.

Los pliegos obligaban a aportar una muestra de cada sistema de carga propuesto y contemplaban expresamente como causa de exclusión la falta de alguno de esos modelos. Su ausencia impidió a los técnicos comprobar la adecuación de todos los contenedores ofertados a las condiciones del contrato.

La Mesa de Contratación asumió el informe técnico en su sesión del 27 de julio y acordó elevar a la Junta de Gobierno la propuesta para apartar a Acciona Servicios Urbanos y Bitumex del procedimiento. El órgano municipal ha ratificado ahora la decisión.

Camión del servicio municipal de recogida de basura urbana, en Barranquillo don Zoilo. / Andrés Cruz / LPR

Las muestras presentadas por Urbaser, Valoriza y FCC Medio Ambiente-FCC Equal sí coincidían con los sistemas recogidos en sus respectivos proyectos de explotación. El informe concluye que las tres candidaturas cumplen en esta fase las condiciones técnicas y administrativas exigidas.

Una licitación marcada por los problemas de limpieza

El concurso se tramita en un momento especialmente delicado para la higiene urbana de la capital. Las quejas por la acumulación de basura, la falta de baldeos y el estado de las calles han sido constantes durante los últimos años y han dado lugar a movilizaciones como la denominada «revolución de los cepillos» y a las concentraciones de la plataforma Las Palmas Siempre Limpia en Triana.

El deterioro del servicio obligó además al Ayuntamiento a recurrir en octubre de 2025 a una contratación de emergencia para reforzar temporalmente la recogida de residuos y la limpieza viaria en los cinco distritos. El contrato fue adjudicado a FCC Medio Ambiente por 21,5 millones de euros y se planteó como una solución puente hasta la entrada en vigor de las nuevas adjudicaciones.

El procedimiento sigue ahora con la valoración de las propuestas y de sus criterios técnicos y económicos

El nuevo contrato pretende sustituir ese refuerzo provisional por un marco estable para los próximos ocho años y renovar unos medios que, según el propio Ayuntamiento, llevaban más de una década sin una reposición integral. Entre las principales mejoras previstas figura una mayor cobertura durante los fines de semana, la extensión del contenedor marrón y de la recogida selectiva a toda la ciudad, la formación de islas ecológicas completas y la implantación progresiva de la carga lateral allí donde las condiciones de las calles lo permitan. También se incorporarán herramientas digitales para controlar las rutas, la flota y el cumplimiento de los servicios.

La exclusión de Acciona-Bitumex reduce a solo tres las ofertas que permanecen en una licitación llamada a marcar la gestión de uno de los servicios públicos más sensibles de la capital hasta 2034. El procedimiento seguirá ahora con la valoración de las propuestas admitidas y de sus criterios técnicos y económicos. Una vez completadas las puntuaciones, la Mesa de Contratación podrá clasificar las ofertas y elevar la propuesta de adjudicación a la empresa mejor situada para sumir la gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos.