Barrio Atlántico: 452 viviendas deterioradas y una casa de apuestas junto al colegio

Los problemas del Barrio Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria, de donde procede el campeón del mundo de fútbol Yéremi Pino, no se limitan al conocido como Lomo del Chinche. Otros dos núcleos de viviendas de protección oficial atraviesan también una situación de deterioro. Son comunidades que agrupan 452 domicilios con apenas 40 años de antigüedad, pero ya repletos de achaques. El estado de los inmuebles y de las zonas comunes se suma a otros problemas, como la falta de suficientes espacios deportivos o la existencia de una casa de apuestas a escasas decenas de metros, en línea recta, de la puerta de un centro educativo.

Los residentes muestran su preocupación por las posibles caídas debido a los suelos levantados o por el riesgo de recibir el golpe de algún cascote desprendido de unas fachadas que presentan un evidente mal estado. «No ha habido ninguna desgracia, por suerte», señala el presidente de la Asociación de Vecinos La Ballena-Barrio Atlántico, Miguel Pérez, que no puede ocultar su inquietud.

En la avenida de la Feria 242 viviendas que, según sus propietarios, presentaron problemas de calidad desde el principio. El patio interior muestra desgaste en las fachadas, suelos con desniveles o incluso sin pavimentar, y cuenta con unos arcos de hierro que dificultan la entrada de los vehículos de emergencia cuando son requeridos. En este núcleo, una de las reclamaciones de los vecinos se remonta a 1989, cuando el título de propiedad incluía una plaza de aparcamiento por vivienda a la que, aseguran, nunca han podido acceder.

El otro conjunto, ubicado en la calle Alférez Provisional, cuenta con 210 viviendas. La situación es similar, con fachadas afectadas por humedades y desprendimientos de cornisas y cascotes. De hecho, los niños y niñas del barrio dejaron de jugar al fútbol en una plaza cercana por el riesgo de caída de elementos de los edificios. Los vecinos de ambas comunidades reclaman al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la rehabilitación de los paramentos exteriores, como se ha hecho en el barrio de La Paterna, que también cuenta con viviendas de protección oficial.

Una casa de apuestas junto al colegio

Además, el presidente de la Asociación de Vecinos La Ballena-Barrio Atlántico explica que se puso en contacto con la Concejalía de Deportes, Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para solicitar la instalación de porterías de fútbol en la zona del Centro Cívico La Ballena. El colectivo reclama al Consistorio más espacios para la práctica de disciplinas como el baloncesto o el fútbol.

La asociación vecinal también ha denunciado ante la Justicia la proximidad de un salón de juegos a un colegio. Los alumnos del CEIP José Pérez y Pérez pasan cada día, camino del centro educativo, por la puerta de una casa de apuestas situada en el centro comercial de la calle Diego Betancor Suárez. Pérez asegura haber medido con una cinta la distancia entre ambos puntos y sostiene que no supera los «35 metros», cuando la normativa autonómica establece una separación mínima de 300.