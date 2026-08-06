El 'Carmen', uno de los portavehículos más grandes del mundo, fondea en el Puerto de Las Palmas

Uno de los barcos portavehículos con mayor capacidad del mundo, el Carmen, reposa desde el lunes 3 de agosto en la Rada Sur del Puerto de Las Palmas en medio de una travesía entre Turquía y Japón.

En 2011, este barco que navega bajo bandera sueca y pertenece a Wallenius Wihelmsen, se convirtió en el buque tipo Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) que más vehículos podía transportar, exactamente 7.879 automóviles, liderando la flota mundial de transportadores de coches. Ahora, a pesar de irrupción de los nuevos gigantes con capacidad para 11.700 vehículos, como los de la clase Shaper de su naviera, se mantiene aún en el 10% de los portacoches de mayor capacidad.

Una travesía entre Turquía y Japón

El Carmen partió del puerto turco de Izmir, en la costa del Egeo, y tiene como destino final el recinto de Yokohama, en la ciudad japonesa de Kanaga. Durante su estancia en el puerto de la capital grancanaria, no solo recibirá el suministro de 1.700 toneladas de fueloil y 300 de gasoil, sino que procederá al cambio de tripulación.

El barco permaneció atrapado un mes en el puerto estadounidense antes de poder salir con remolcadores

Trece niveles para transportar todo tipo de vehículos

Se trata de un barco con una eslora de 230,8 metros y una manga de 32,3 que cuenta con 13 niveles de los que cinco son cubiertas móviles que pueden elevarse de forma hidráulica para maximizar el espacio según el tipo de mercancía.

El diseño de este barco se pensó para separar los vehículos pesados de los ligeros y optimizar la estabilidad. Para ello, cuenta con cuatro cubiertas fijas reforzadas donde va la carga rodante pesada. Sus cinco cubiertas móviles pueden modificar el espacio y crear más pisos para automóviles pequeños o, plegarse en el techo para dejar altura suficiente para albergar los de grandes dimensiones. Asimismo, dispone de unas rampas de alta capacidad tanto en la popa como en los laterales.

El barco que escapó por minutos del desastre de Baltimore

Más allá de la revolución que supuso su capacidad, el 'Carmen' fue noticia por ser uno de los barcos atrapados en el puerto de Baltimore, en Estados Unidos, cuando el 26 de marzo de 2024 el puente Francis Scott Key cayó sobre el río Patapsco después de que el portacontenedores Dalí sufriera un fallo eléctrico y chocara contra uno de sus pilares. Momentos antes, el barco de Wallenius Wihelmsen había sobrepasado la estructura. Un mes después y con la ayuda de remolcadores pudo abandonar ese puerto.

El Carmen puede transportar exactamente 7.879 automóviles en sus 13 niveles

Una flota que transportó 4,4 millones de vehículos

Esta compañía se encarga de exportar coches desde países asiáticos como Japón, Corea del Sur y China hacia países de todo el mundo. Solo en 2025 transportó unos 4,4 millones de unidades a través de sus 127 barcos que realizan 15 rutas comerciales.