Fuegos de San Lorenzo: Guaguas Municipales activa un servicio especial de transporte con horario reforzado

Guaguas Municipales habilitará un servicio especial con una oferta de 3.500 plazas para facilitar los desplazamientos y la movilidad durante la noche de fuegos artificiales de San Lorenzo. La línea conectará el Intercambiador de Santa Catalina con la Plaza de San Lorenzo, epicentro de unas celebraciones declaradas recientemente Fiestas de Interés Turístico Regional.

El dispositivo comenzará a funcionar a las 19:30 horas del domingo 9 y finalizará alrededor de las 02:30 horas del lunes 10. Los vehículos destinados a este servicio mostrarán en sus paneles luminosos la indicación «Fiestas San Lorenzo».

El operativo ha sido organizado por la empresa municipal de transporte en coordinación con otros servicios públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los dos puntos principales de embarque y desembarque estarán situados en el Intercambiador de Santa Catalina y en la parada oficial de la Plaza de San Lorenzo, identificada con el código 412 y utilizada habitualmente por la línea 46.

Salidas hacia San Lorenzo hasta las 23:00 horas

El servicio de llegada a San Lorenzo se mantendrá activo desde las 19:30 hasta las 23:00 horas del domingo. A esa última hora partirá la última guagua desde el Intercambiador de Santa Catalina, dos horas antes del inicio previsto de la tradicional quema de voladores, programada para la 01:00 horas.

Noche de fuegos artificiales en San Lorenzo / Andrés Cruz

En sentido hacia el pueblo, la línea especial recorrerá el Intercambiador, Padre Cueto, Parque de Santa Catalina, León y Castillo, Presidente Alvear, Juan Manuel Durán González, Olof Palme, avenida José Mesa y López, Mario César, Plaza de América y la Vía de Circunvalación.

La ruta continuará por la rotonda del Hospital Doctor Negrín, avenida Juan Carlos I, avenida Pintor Felo Monzón, rotonda de Hipercor, Carretera de Almatriche, rotonda del Acueducto, Cuesta Blanca, Carretera de Tamaraceite y rotonda de Lomo de Los Frailes.

Desde ese punto, las guaguas circularán por la avenida César Manrique, Pintor Pepe Dámaso, el Intercambiador de Tamaraceite, 8 de Marzo y la carretera de San Lorenzo hasta llegar a la Plaza de San Lorenzo.

El regreso comenzará después de los fuegos

El dispositivo de salida se activará a partir de las 01:30 horas del lunes 10, una vez concluido el espectáculo pirotécnico. Las guaguas partirán desde la parada de la Plaza de San Lorenzo con destino al Intercambiador de Santa Catalina.

El recorrido de regreso discurrirá por la carretera de San Lorenzo, avenida 8 de Marzo, Intercambiador de Tamaraceite, Pintor Pepe Dámaso, avenida César Manrique, rotonda de Hipercor, avenida Pintor Felo Monzón, avenida Juan Carlos I y rotonda del Hospital Doctor Negrín.

A continuación, los vehículos seguirán por la Vía de Circunvalación, Plaza de América, Mario César, avenida Mesa y López, Néstor de la Torre, León y Castillo y avenida Alcalde Juan Rodríguez Doreste, antes de finalizar en el Intercambiador de Santa Catalina.

Recomendación de utilizar el transporte público

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales recomiendan utilizar el transporte público, tanto guaguas como taxis, para acudir a la celebración.

La previsión de una elevada asistencia y la concentración de vehículos particulares en un mismo punto y franja horaria podrían ocasionar retenciones en los accesos a San Lorenzo. Durante el dispositivo, el transporte público contará con preferencia de paso en la zona.