Las Palmas de Gran Canaria amplía las actividades extraescolares y talleres para mayores

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó este jueves el contrato de actividades socioculturales a la empresa Eulen.S. A., que incrementará un 250% la inversión anual destinada a las actividades. Las actividades tendrán lugar en la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, centros de educación infantil y primaria y centros de promoción sociocultural del municipio.

Esta inversión asciende a más de 10,1 millones de euros repartidos durante los próximos tres años, con posibilidad de extenderse hasta dos más, y se divide en dos lotes que responden a distintas partes de la ciudad.

El primer lote, dotado con más de 5,6 millones de euros, impulsa la programación de la Universidad Popular con talleres y actividades que promueven un envejecimiento saludable y activo. Disponible en su mayoría de sedes, destacan actividades de carácter físico-preventivo y propuestas de alfabetización digital para reducir la brecha generacional y evidenciar que la edad no limita el desarrollo personal, el conocimiento o el mantenimiento de la vida autónoma.

El segundo lote, con un valor superior a los 4,5 millones de euros, busca reforzar actividades educativas, extraescolares y de conciliación laboral y familiar, dirigidas a la infancia y a la juventud en 61 centros públicos. El programa 'Ampliación de horario-Conciliando' ofrece apoyo al estudio, educación emocional, robótica, deporte y arte. La oferta se completa con campus vacacionales, además de proyectos de educación en valores y eventos temáticos.

Además, incorpora medidas específicas para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, impartiéndose tanto dentro como fuera del horario escolar y durante los periodos vacacionales.

El objetivo principal es garantizar la continuidad y ampliación de programas para alcanzar a miles de personas de todas las edades. La concejala de Educación y Cultura, Nina Santana, añade que la inversión refuerza el compromiso por "una ciudad más inclusiva, donde la educación, la cultura y la participación actúan como herramientas para generar igualdad de oportunidades y fortalecer la cohesión social en todos los barrios".