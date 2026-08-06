Ocio
Las Palmas de Gran Canaria mantiene la campaña de verano juvenil 'Panza de Burro 2026' en agosto
La campaña municipal de verano, dirigida a jóvenes de 12 a 30 años, se extiende durante agosto con actividades deportivas, culturales y de ocio en emblemáticos espacios de la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantiene durante agosto la programación de ‘Panza de Burro 2026’, la campaña municipal de verano dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años que incluye actividades relacionadas con el deporte, el medio natural, la cultura, la creatividad y el ocio educativo en espacios como Las Canteras, La Cícer y El Confital.
Entre las actividades que se mantienen durante agosto figura ‘Bugueros Mañaneros’ o ‘Futuros Ryders’, en La Cícer.
K-pop, baile y creación audiovisual
El Espacio Joven Creativo La Grada acoge hasta el 12 de agosto la ‘K-POP Week 2026’, una programación centrada en distintas expresiones de la cultura juvenil surcoreana, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud.
Otras propuestas son snorkel y paseos en kayak en Las Canteras, dos de ellos de noche, ‘Océano en la Lente’, una experiencia de fotografía submarina, o ‘Huella Cero: El Confital’, entre otras.
La programación elaborada por la Concejalía de Juventud puede consultarse en la página actividadesjuventud.laspalmasgc.es, donde se debe formalizar la inscripción para participar en cada una de ellas.
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