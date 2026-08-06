La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tiene inoperativos 21 coches patrulla por tener la ITV caducada

Todos los vehículos destinados a las unidades de distrito con mamparas de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria están inoperativos. El sindicato Csif denunció este miércoles que 21 vehículos de renting han quedado fuera de servicio después de comprobarse que tenían caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desde el 22 de julio. La situación, según el sindicato, ha reducido de forma considerable la disponibilidad de patrullas y ha obligado a reorganizar el servicio en las unidades territoriales.

De los 21 vehículos afectados, dos se encuentran de baja después de haber sufrido un siniestro y otros dos permanecen en un taller pendientes de peritación para su reparación. El resto, que el sindicato cifra en unas 17 o 18 patrullas, permanecerán inmovilizados hasta que se regularice su situación administrativa.

Menos vehículos para las unidades de distrito

La reducción de la flota disponible obligó a las unidades territoriales, encargadas del servicio policial en los distritos, a buscar alternativas para mantener su actividad con un número inferior de vehículos. Según el comunicado sindical, este miércoles tampoco dispusieron de vehículos policiales equipados con mampara de seguridad para el traslado de personas detenidas.

Desde Csif afirman que esta carencia tuvo consecuencias durante una intervención en la que fue necesario practicar una detención. Un agente se vio obligado a viajar en la parte trasera del vehículo junto a la persona detenida, una circunstancia que, según la organización, incrementó el riesgo para el agente. El sindicato considera que la caducidad de las inspecciones debería haberse evitado mediante un control administrativo y una planificación previa de las revisiones de la flota.

Uno de los vehículos dañados que están inoperativos. / LP/DLP

Otras deficiencias denunciadas por el sindicato

La organización enmarca esta incidencia en una serie de problemas relacionados con los medios materiales y la formación de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que ha denunciado durante los últimos días. Entre ellos, cita la falta de formación para portar los dispositivos electrónicos de control, el incumplimiento del Plan Regional de Tiro y la ausencia de prácticas durante más de tres años para numerosos agentes.

También sostiene que una parte de la Unidad de Atestados todavía no dispone de la formación habilitante para realizar pruebas de detección de drogas. A ello añade que cerca de 90 dispositivos PDA, entregados por el Gobierno de Canarias hace más de un año, continúan sin ponerse en funcionamiento. El comunicado menciona además varias bicicletas adquiridas para el servicio policial que, según el sindicato, permanecen desde hace más de seis meses sin utilizar en las dependencias de Santa Catalina.