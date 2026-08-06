Solo tres vehículos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria siguen pendientes de la ITV

Tres vehículos de la Policía Local siguen pendientes de iniciar los trámites para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Tras conocerse la denuncia realizada por el sindicato Csif, desde el área de Seguridad informaron este jueves que de los 17 vehículos que estaban pendientes, 14 ya se encuentran en el taller para una puesta a punto antes de la revisión obligatoria. Los vehículos tendrían que haber pasado por este trámite el 22 de julio, por lo que están inoperativos.

Las mismas fuentes apostillan que, tras conocerse esta circunstancia, los vehículos están siendo trasladados "de forma escalonada" para regularizar su inspección técnica. Además, aseguraron que esta incidencia "no ha supuesto ningún problema operativo". Según estos, el cuerpo dispone de una flota de vehículos de renting "suficiente" y que ya tienen el contrato para renovar la flota.

Vehículos con mamparas

Según denunció el sindicato Csif, la indisponibilidad de estos vehículos sí supuso un percance para sacar adelante el servicio. Durante una intervención ocurrida en estos días, un agente tuvo que acompañar en el asiento de atrás a un detenido al carecer de vehículos con mamparas por estar pendientes de la tramitación de la ITV. Además, tienen dos vehículos pendientes de reparación y otros dos dados de baja por siniestro.

Vehículos de la Policía Local inmovilizados por tener la ITV caducada. / LP/DLP

La portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, advirtió que la falta de vehículos operativos supone "un grave riesgo para la seguridad de los vecinos y de los propios agentes". Delgado calificó de "inadmisible" que un servicio esencial vea reducida su capacidad operativa por "la incapacidad del Ayuntamiento para cumplir una obligación básica".

Desde el Ayuntamiento recuerdan que hace un mes adjudicaron el contrato para la renovación integral de la flota. Supondrá una inversión de 6,8 millones de euros, por lo que habrá una modernización de la totalidad de los vehículos que cubren el servicio. El objetivo será mejorar la capacidad operativa del cuerpo de la Policía Local capitalino.

Otros problemas del cuerpo

En cualquier caso, desde Csif denuncian otros problemas vinculados con el funcionamiento del cuerpo. Entre ellos, citan la falta de formación para portar los dispositivos electrónicos de control -pistolas taser-, el incumplimiento del Plan Regional de Tiro y la ausencia de prácticas durante más de tres años para numerosos agentes.

Jimena Delgado también se refirió a estos problemas. La portavoz popular reclamó más pistolas taser y sacar adelante el contrato para realizar pruebas de detección de drogas a los conductores. "Los agentes se encuentran cada vez con situaciones más peligrosas, pero el Ayuntamiento sigue sin proporcionarles los medios necesarios para actuar con seguridad y eficacia”, advirtió.