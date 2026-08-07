Cuando los leones paseaban por Las Palmas de Gran Canaria

Hace apenas un siglo, el león africano no era una especie amenazada, sino un estorbo. La colonización europea del continente había convertido al animal en un enemigo declarado: depredaba el ganado de las granjas que colonos británicos, alemanes y franceses trataban de levantar, y su caza carecía de cualquier restricción legal. Los cachorros supervivientes de estas batidas alimentaban un próspero comercio totalmente lícito con destino a zoológicos, circos y coleccionistas particulares de toda Europa.

Canarias, escala obligada entre África y Europa, tampoco quedó al margen de ese comercio. Los barcos que hacían la ruta hacia los grandes puertos europeos atracaban en La Luz, y no era raro que algún marinero desembarcara con un cachorro de león en brazos, dispuesto a venderlo al mejor postor. Así, sin que mediara permiso ni excentricidad alguna -era, sencillamente, legal-, varias familias palmenses llegaron a tener un león como mascota doméstica. De todos ellos, tres alcanzaron cierta fama: Bobi, Tonny y Pachi.

La historia del más antiguo de estos arranca a comienzos del siglo XX, cuando César Navarro Ruiz, gran aficionado a los animales, visitó en el Puerto de La Luz uno de los muchos barcos alemanes que cubrían la ruta entre la costa africana y Hamburgo, transportando tigres, hienas, leopardos, elefantes, antílopes, jirafas, cebras, leones y otras fieras al Parque Zoológico de la ciudad hanseática. Al contemplar aquellos animales manifestó un especial interés por un cachorro de león procedente de la colonia alemana del África del Sudoeste (actual Namibia), que apenas contaba unos meses de edad y que todavía era alimentado con biberón.

Tras comprar el cachorro, ya en su casa situada en la esquina de las calles Travieso y General Bravo, frente al lugar que actualmente ocupa un famoso supermercado, César Navarro se ocupó personalmente de su crianza, alimentándolo con biberón y cuidándolo con esmero. El cachorro, al que bautizó con el nombre de Bobi, era entonces un animal dócil, juguetón y cariñoso, sin el menor signo de ferocidad, hasta el punto de llegar a obedecer a su dueño como un perro.

Cada mañana recorría con él las calles de la ciudad sujeto con un collar, una gruesa correa y una cadena. Incluso lo llevaba a las tertulias del Gabinete Literario.

La curiosidad despertada por Bobi fue enorme. Grandes grupos de personas se congregaban tanto alrededor de la terraza del Gabinete Literario como en la casa de César Navarro para contemplar al pequeño león.

Con el paso del tiempo, el cachorro fue creciendo. Comenzó a despuntar su melena y, poco a poco, fueron despertándose en él los instintos propios de una auténtica fiera, por lo cual las autoridades ordenaron que permaneciera enjaulado en casa de su propietario.

Pero el progresivo peligro que representaba el animal hizo que acabara vendiéndoselo a Joaquín Apolinario Suárez, comerciante y socio del Gabinete, quien insistía una y otra vez en comprarlo.

Joaquín Apolinario se hizo cargo del animal convencido de que podría dominarlo, pero cuando comprobó que era imposible decidió trasladarlo a su finca de El Madroñal.

Allí, Bobi comenzó a desarrollar plenamente su instinto de gran depredador. Sus rugidos resonaban por toda la zona, provocando escenas de auténtico desconcierto entre los animales, que huían despavoridos, mientras las vacas de las fincas próximas, aterrorizadas, dejaban de dar leche. El fenómeno no solo llegó a crear un grave problema para los ganaderos y boyeros de la zona, que protestaron enérgicamente, sino que incluso afectó al abastecimiento de leche de la capital.

Ante aquella situación, Joaquín Apolinario decidió entregarlo al Ayuntamiento y en 1910 fue trasladado en una jaula al Parque de San Telmo, donde se convirtió en una de las principales atracciones de la ciudad.

Sin embargo, la estancia del león en San Telmo fue breve. A mediados de noviembre de 1912 murió presa de terrible cólico: según algunos, producido por la mala alimentación; según otros, envenenado.

Más de medio siglo después, a finales de los sesenta, un excéntrico matrimonio sueco paseaba por Triana y la playa de Las Canteras a Tonny, una leona de seis meses de edad y doce kilos de peso. Todos los días, Inge Sickfeld y su esposo, el conde y cazatesoros Stellan Mörner caminaban por las calles de la capital con la leona sujeta por una cadena. Y así hasta llegar a las puertas del restaurante Columbus, situado en la calle Torres Quevedo, cerca de Las Canteras, el cual regentaban. El matrimonio ya tenía experiencia en la crianza de leones: uno de sus ejemplares había acabado años antes en el Circo Alemán y otro fue entregado al zoológico municipal, ubicado en el parque Doramas.

Pero los Mörner no eran los únicos que por aquel entonces tenían un león en casa. Juan Fernández Ganza, un santanderino de oscuro pasado, que primero fue legionario, y luego mercenario en África hasta recalar en Gran Canaria a mediados de la década de los sesenta, compró el chalé que ocupa el número once de la calle Santiago Rusiñol de Ciudad Jardín y lo reformó hasta convertirlo en un castillo. En su jardín trasero tenía una leona que había comprado cuando apenas tenía tres meses y a la que trataba como si fuera un gato. La llamó Pachi y se convirtió en su inseparable compañera. Solo la encerraba cuando llegaba la asistenta, incapaz de limpiar con la fiera merodeando por la casa.

Pachi atraía a todos los niños del barrio, que acudían al chalé cada vez que la bañaban. Muchos se acercaban tanto a ella que no faltó quien acabara con algún cardenal tras un coletazo. Sin embargo, no todos los vecinos estaban contentos con la presencia de aquella fiera: el mal olor que despedía y los insoportables ruidos que producía, sobre todo de madrugada, además de sus rugidos naturales, inquietaban al barrio.

En una ocasión, Fernández Ganza salió a pasear con Pachi acomodada en el asiento trasero de su descapotable. La imagen de aquella leona viajando tranquilamente por la ciudad dejó atónito a un taxista que se cruzó con ellos. Paralizado por la sorpresa, durante unos segundos no pudo apartar la mirada de aquella leona que viajaba como una pasajera más y acabó estrellándose contra otro vehículo. Pero la escena más insólita llegó cuando llevó a Pachi a una sala de fiestas del Paseo de Madrid y la soltó en plena pista, mientras los clientes bailaban. La aparición de la fiera provocó un auténtico revuelo.

Finalmente, Fernández Ganza se marchó a la Península, donde compró un auténtico castillo medieval, la fortaleza de La Coracera, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias. Allí convivió con una pareja de leones -no sabemos si una de ellas era Pachi- hasta que apareció muerto en 1985, al parecer suicidado.

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Hoy resulta impensable pasear un león por Triana o criarlo en el jardín de casa. La legislación, el conocimiento sobre el bienestar animal y el dramático retroceso de la especie han cambiado por completo nuestra relación con el rey de la selva. Las historias de Bobi, Tonny y Pachi son el testimonio de una época en la que la fauna salvaje se exhibía como símbolo de prestigio o simple extravagancia. Coincidiendo con el Día Mundial del León, estas historias recuerdan hasta qué punto ha cambiado nuestra relación con esta especie: de mascota exótica y objeto de exhibición a un animal cuya supervivencia depende, precisamente, de que permanezca libre en su hábitat. Porque el lugar de un león nunca estuvo en un salón, un jardín o una jaula, sino en la sabana africana.