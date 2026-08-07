Más pirotecnia y más seguridad: San Lorenzo se prepara para su Gran Quema

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el dispositivo especial de seguridad, movilidad y emergencias para coordinar la afluencia de miles de personas en el entorno del barranco de San Lorenzo. El pueblo de San Lorenzo lo tiene todo listo para vivir la noche del nueve al diez de agosto su tradicional espectáculo pirotécnico, catalogado como Fiesta de Interés Regional.

La presentación del operativo contó con la presencia del concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la concejala de Fiestas, Betsaida González; la concejala del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín; y el presidente de la Comisión de Fiestas, José García.

Presentación de los Fuegos de San Lorenzo / LP/DLP

Más carga pirotécnica en la programación

Las actividades de la noche del domingo 9 de agosto darán comienzo a las nueve y media de la noche con las actuaciones musicales de los grupos Reina de Sal y Los 600.

El operativo municipal supondrá cortes de calles en el pueblo para garantizar la seguridad del evento

El comienzo de los fuegos será a la una de la madrugada del lunes con la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el tradicional volcán de voladores. Este año pasarán de seis puntas de volcanes a ocho, y se utilizarán un total de 504 kilos de material entre la quema de castillos y los volcanes, lo que supone un incremento de 46 kilos respecto al año anterior.

Acceso a los fuegos de San Lorenzo

Para asegurar el desarrollo del evento, el área de Movilidad implementará un plan de reordenación de tráfico escalonado. Mientras las salidas del pueblo permanecerán abiertas, permitiendo la evacuación en sentido a El Zardo-Almatriche o hacia Ciudad del Campo-Tamaraceite.

La prohibición de estacionamiento comenzará el domingo a las ocho de la tarde, extendiéndose por todo el caso interior, márgenes de la GC-308, zona del cementerio y Camino a Cuevas del Monte. Esta previsto que la normalidad viaria se recupere en torno a las tres de la madrugada.

A partir de las ocho de la tarde se realizará el corte total de las vías interiores del pueblo y calles aledañas a las zonas de lanzamiento (Marqués del Muni, Trece de Septiembre, San Sebastián, Barranco del Cortijo, Pasaje Juan Martel, Calvario, Cortijo del Río, Hoya Ponce y Camino a Cuevas del Monte).

A las nueve y media de la noches los cortes de acceso serán en sentido entrada hacia San Lorenzo desde Siete Puertas, El Zardo, La Tosca, Camino Viejo y la carretera de Almatriche (GC-310 / GC-308 a la altura del Restaurante El Chuletón).

Y a partir de las once de la noche se cerrarán accesos desde Tamaraceite y Ciudad del Campo (rotonda de la GC-3 junto al C.C. Alisios), El Román y La Milagrosa en dirección al pueblo.

Refuerzo del transporte público y taxis

Ante la alta concurrencia prevista, las autoridades recomiendan el uso prioritario del transporte público, por el que Guaguas Municipales habilitará una línea exclusiva entre el Intercambiador de Santa Catalina y San Lorenzo, operativa desde las siete y media de la tarde del domingo hasta las dos y media de la madrugada del lunes.

Los taxis contarán con una parada provisional junto al Centro Cívico de San Lorenzo a partir de las dos de la madrugada, manteniendo acceso autorizado al barrio en todo momento.

Coordinación de seguridad y emergencias

El despliegue de seguridad estará integrado por efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Policía Nacional y Guardia Civil.

El operativo se complementa con la presencia preventiva del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS - Bomberos), Protección Civil, Cruz Roja, Limpieza, Vías y Obras, Alumbrado y personal del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.