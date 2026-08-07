La GC-3 reabre antes de lo previsto: las retenciones se trasladan ahora al túnel Julio Luengo de Las Palmas de Gran Canaria

Los atascos en la Avenida Marítima a causa de las obras en el viaducto del Guiniguada, en la GC-3, tienen las horas contadas. El Cabildo de Gran Canaria abrirá al tráfico la carretera en dirección norte el domingo, una semana antes de lo previsto. A partir de ese momento, la presión en la circulación se trasladará al interior del túnel Julio Luengo, en sentido sur.

El túnel de San José se vio muy presionado por la gente que el primer día no sabía del corte y era dirigida inevitablemente hacia el túnel. Augusto Hidalgo

El consejero de Vías y Obras del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, anunció este viernes la finalización de los trabajos, la colocación del mallado y la impermeabilización de la calzada y el inminente reasfaltado de la misma, lo que permitirá empezar a habilitar esta vía a partir de la noche del sábado, a la vez que comenzará la balización de la carretera en dirección sur, que cerrará al tráfico el mismo domingo.

Hidalgo señaló que la reducción del plazo de ejecución de esta fase de los trabajos incrementando el número de operarios que durante las últimas jornadas se encargaron de soldar las láminas de malla asfáltica en los 18.000 metros cuadrados de la zona de actuación y la utilización de «bombonas de propano para duplicar la capacidad calorífica y poder hacer este trabajo en la mitad de tiempo».

No estamos hablando de una cuestión menor. Este puente corrió peligro de caerse Augusto Hidalgo

Una vez concluida esta tarea, solo queda proceder a la pavimentación de la vía, colocar una capa de rodadura provisional y pintar de amarillo las señales de forma provisional hasta que se termine toda la obra.

Hasta un 30% más de tráfico

Aunque la primera fase terminó en la mitad del plazo previsto, Hidalgo duda de que ocurra lo mismo en sentido sur, al ser un tramo más largo. Aun así, asegura que redoblarán los recursos para reabrirlo cuanto antes.

La maquinaria está preparada para reasfaltar la calzada en sentido norte / José Pérez Curbelo

El consejero de Obras Públicas explicó que las primeras jornadas de cortes se desarrollaron dentro de las previsiones, aunque con una presión importante sobre algunas de las principales vías de acceso a Las Palmas de Gran Canaria. El momento más complicado se produjo el lunes al mediodía: «El túnel de San José se vio muy presionado por la gente que el primer día no sabía del corte y era dirigida inevitablemente hacia el túnel». Esa situación, añadió, se redujo prácticamente a la mitad el martes, una vez que los usuarios buscaron recorridos alternativos. Aun así, se registró «un 25 o 30% de aumento de tráfico respecto a lo normal en agosto», con intensidades similares a las de «una hora punta de un día de noviembre».

José Pérez Curbelo

Las retenciones se trasladarán al túnel Julio Luengo

De cara a la siguiente fase de los trabajos, avanzó que la principal presión del tráfico se trasladará al interior del túnel Julio Luengo en sentido sur, especialmente para los vehículos procedentes de la GC-2 y de la circunvalación. Para tratar de aliviar las colas se utilizarán los sistemas electrónicos de control instalados en la zona, que permitirán modificar los tiempos de apertura en función de la acumulación de vehículos, además de mantener agentes de movilidad sobre el terreno. Esta regulación tendrá efectos sobre el resto de accesos porque, según explicó, «si cierras uno, abres otro, y si abres otro, cierras uno», por lo que cualquier modificación de los semáforos termina beneficiando a un flujo de tráfico y perjudicando temporalmente a otro.

«Este puente corrió peligro de caerse»

El consejero insular volvió a pedir «paciencia» ante unas obras que considera imprescindibles para garantizar la seguridad de la infraestructura. «No estamos hablando de una cuestión menor. Este puente corrió peligro de caerse», afirmó. Recordó que los trabajos comenzaron hace tres años y que hasta ahora habían podido ejecutarse manteniendo prácticamente siempre la circulación, pero la reparación de la malla que no se instaló durante la construcción hacía inevitable el corte actual. Para reducir al máximo los plazos se han «doblado turno» y multiplicado los trabajadores y medios técnicos, «con equipos especializados llegados incluso desde Suiza», señaló Hidalgo, que defendió que con esta obra se evitarán problemas mucho mayores en el futuro, como una eventual reconstrucción completa del puente, tal como ha ocurrido en otros países donde "se han tenido que demoler para construir otros nuevos».

Los transportistas celebran el adelanto

La Federación de Empresas de Transporte ha manifestado su satisfacción con el adelanto de la reapertura de la vía y pide que se tomen las medidas necesarias para evitar los atascos la próxima semana.