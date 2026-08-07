El viaducto del Guiniguada recupera el tráfico este domingo en sentido norte y cierra hacia el sur

El viaducto del Guiniguada, en la autovía de circunvalación GC-3, recuperará el tráfico de vehículos en sentido norte este domingo, 9 de agosto, y quedará cerrado a la circulación en sentido sur. El Cabildo de Gran Canaria ha informado este viernes del avance de los trabajos, cuya duración se ha acortado con respecto a las previsiones iniciales.

El vicepresidente insular, Augusto Hidalgo, explicó que el cambio de calzada comenzará a prepararse desde el sábado por la tarde y durante la noche, aunque el Cabildo mantiene el domingo como referencia para evitar confusiones entre los conductores. La operación requiere retirar el balizamiento actual y desplegar el correspondiente al nuevo corte, una maniobra más compleja en este sentido por las diferentes incorporaciones a la Circunvalación.

La previsión inicial contemplaba alrededor de 15 días de trabajo en cada sentido. Sin embargo, la impermeabilización del puente norte ha avanzado más rápido de lo previsto y permitirá anticipar su apertura. El Cabildo mantiene de momento otros 15 días para actuar sobre el viaducto sur, aunque Hidalgo señaló que, si tampoco aparecen incidencias, intentarán reducir nuevamente los plazos.

Terminar los trabajos en agosto

«Si somos capaces de adelantar, fantástico», afirmó el vicepresidente, que recordó que en una obra de estas características pueden aparecer imprevistos. Hasta ahora, añadió, no se han producido incidencias relevantes. El objetivo mínimo continúa siendo terminar los trabajos durante agosto, una previsión que considera prácticamente garantizada salvo problemas meteorológicos o dificultades inesperadas al levantar el pavimento.

Las obras comenzaron el pasado domingo, 2 de agosto, con el fresado de la calzada en sentido norte. Desde entonces se ha trabajado en la impermeabilización del tablero y en la sustitución de los módulos de las juntas de dilatación. Una vez concluidos estos trabajos se dejará inicialmente una capa de asfalto provisional. La banda de rodadura definitiva se colocará posteriormente mediante trabajos nocturnos para evitar nuevos cierres prolongados.

Los atascos cambiarán de sentido

La apertura del puente norte aliviará la presión que durante esta semana ha soportado la Avenida Marítima, pero el Cabildo prevé que las retenciones se trasladen ahora al recorrido contrario. Hidalgo calcula que el cierre ha obligado estos días a desviar entre 40.000 y 50.000 vehículos hacia la Avenida Marítima, aumentando especialmente la presión en el acceso a Julio Luengo y en las conexiones hacia el interior de la ciudad.

Desde el domingo, la situación será «a la inversa». Los vehículos procedentes del norte y los que circulen por la Circunvalación en dirección hacia el centro tendrán que utilizar principalmente el túnel de Julio Luengo, donde el Cabildo espera una mayor concentración de tráfico. También los vehículos que lleguen desde Siete Palmas por la GC-3 deberán buscar alternativas antes de alcanzar el viaducto cerrado.

Hidalgo considera, no obstante, que el nuevo escenario puede resultar algo menos complicado que el vivido al comienzo de esta semana. Los conductores dispondrán de más alternativas para acceder al interior de Las Palmas de Gran Canaria y el túnel cuenta con un sistema electrónico capaz de detectar la formación de colas y modificar automáticamente los ciclos semafóricos.

Además, Policía Local y agentes de movilidad estarán avisados para reforzar la regulación en los puntos más conflictivos. «La congestión y los coches no pueden desaparecer», reconoció Hidalgo, que anticipó que probablemente volverán a producirse retenciones pese a las medidas previstas.

El cierre iniciado el pasado domingo provocó especialmente el lunes fuertes atascos en la Avenida Marítima, con retenciones que llegaron en hora punta hasta Jinámar. También se vieron afectadas la autovía del Guiniguada, Primero de Mayo, paseo de Chil, Julio Luengo y la salida del túnel de San José. En los días posteriores se modificaron los ciclos semafóricos de Julio Luengo y se reforzó la presencia de Policía Local y agentes de movilidad.

Una impermeabilización de alta resistencia

La actuación utiliza una tela asfáltica de alta resistencia, un producto más habitual en infraestructuras ferroviarias de alta velocidad que en carreteras. En los dos viaductos está previsto desplegar unas 2.500 bobinas, equivalentes a alrededor de 120.000 kilos de material, para proteger unos 18.000 metros cuadrados de tablero.

La impermeabilización se refuerza especialmente en los sumideros y en los encuentros con las barreras de seguridad, puntos especialmente sensibles a la entrada de agua. Solo la colocación de esta protección tiene un coste aproximado de 955.000 euros y forma parte del reasfaltado de este tramo de la GC-3.