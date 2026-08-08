Abordaje consentido en el Puerto de Las Palmas: Sergio Díaz Llanos 'roba' a los capitanes el mando de los barcos

Como si fuera un abordaje pirata, Sergio Díaz Llanos se cuela varias veces al día en los grandes barcos que llegan al Puerto de Las Palmas y toma el mando de la nave dejando casi a un lado a los capitanes. Es uno de los prácticos de La Luz, las personas que se encargan de dar las instrucciones para las maniobras de atraque y desatraque en coordinación con el centro de control, los remolcadores y los amarradores para garantizar la seguridad en la entrada y salida del recinto.

Sergio Díaz Llanos explica que todos los barcos que quieren entrar o salir del Puerto llaman al centro de control. Si es para entrar, deben hacer el primer contacto una hora antes de llegar y el segundo, cuando estén a tres millas, que es cuando le confirmarán el lugar de atraque, si es posible, o si deben esperar porque está ocupado.

Los prácticos entran en juego cuando la embarcación se encuentra a tres millas del recinto. El centro de control les indica la posición y ellos, siguiendo el orden de llegada, van atendiendo a todos los buques.

La coordinación antes de llegar al muelle

En esa comunicación no solo se les indica el lugar donde está esperando el barco, sino la altura del muelle, si necesitan algún medio y los remolcadores que necesitan, y luego el práctico comprueba todos los datos y la situación real del Puerto en ese momento con una carta electrónica que no solo tienen instalada en las falúas sino también en sus móviles.

Sergio Díaz Llanos en la falúa. / Andrés Cruz

A veces el trabajo se les acumula, explica este práctico de La Luz. Entonces se pide a los barcos que esperen a dos o tres millas hasta que uno de estos profesionales puede acercarse a bordo de una falúa en la que viajan también dos compañeros, un patrón que lleva el timón y un que le ayuda, sobre todo, en el momento embarcar o desembarcar y recoger los cabos, tal como establece la legislación de la Marina Mercante y las normas de prevención de riesgos.

Cuando la falúa se acerca al lateral del barco donde cuelga una escala, Sergio Díaz Llanos accede a la misma con una agilidad que parece un paso más en la cubierta de su barquito. Una vez dentro, recorre parte del barco accede acompañado por alguien de la tripulación hasta el puente de mando, donde toma el control de la nave, siempre con el capitán a su lado.

Dar las órdenes sin tocar las máquinas

Lejos de lo que se podría pensar, el práctico no lleva las máquinas del barco; "tampoco lo hace el capitán", precisa. Su labor es la de dar las instrucciones necesarias para entrar o salir del puerto con las máximas garantías de seguridad barcos con arqueos de más de 500 toneladas, que son la mayoría de las embarcaciones que llegan a La Luz. "Doy las indicaciones necesarias, como que den a las máquinas todo a estribor, larga todo en popa, pon todo el timón a babor, quédate con el sprint, abre la hélice a estribor...", además de coordinar todos los recursos implicados en las labores, explica.

Para un marino al que le guste maniobrar este trabajo es el máximo, salvo que quiera dedicarse a la política o entrar en salvamento marítimo Sergio Díaz Llanos

Un oficio heredado del mar

Sergio Díaz Llanos se incorporó al cuerpo de prácticos del Puerto de Las Palmas en 2003, siguiendo los pasos de su padre, que era marino mercante. Tras licenciarse en Ciencias Náuticas, reunió la experiencia necesaria para examinarse en Madrid de legislación y tecnología y obtener el título de capitán marítimo, y en cuanto surgió la oportunidad de presentarse a las pruebas para ocupar este puesto en el recinto de la capital grancanaria no lo dudó. En esas pruebas, además de su maestría en navegación, debe demostrar que conoce al dedillo el puerto, "qué hay en cada zona, cuánto es la marea, de dónde son los vientos reinantes, cuánto mide un muelle, cuántos norayes o defensas hay...". A pesar de la dificultad, asegura que vale la pena y está enamorado de su trabajo. "Para un marino al que le guste maniobrar este trabajo es el máximo, salvo que quiera dedicarse a la política o entrar en salvamento marítimo", puesto que le permite conocer "a capitanes de diferente nacionalidad de barcos nuevos, barcos viejos, barcos modernos, barcos con problemas o sin problemas. Es divertidísimo".

Sergio Díaz Llanos, práctico en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Desde ese momento hasta ahora, ha sido testigo de cómo ha cambiado el sector. "Hoy en día los barcos han mejorado mucho. Cuando empecé hace 13 o 14 años había muchos de una hélice delante y nada más, y para maniobrar, si no querían remolcador, tenías que aprovechar un cabo". Incluso, apunta, antes de que él se incorporara "se fondeaban y utilizaban el ancla dentro del puerto para atracar".

Gigantes de hasta 400 metros de eslora

En estos años los grandes barcos tenían esloras de 180 o 200 metros "y hoy en día estamos con portacontenedores de 400 metros que transportan 24.000 TEU". También ha aumentado el número de plataformas offshore: "cuando llegué había una al año y ahora podemos tener en movimiento dos año".

Sergio Díaz Llanos sube desde una falúa por una escala suspendida en el lateral del buque hasta alcanzar el puente de mando

Pero además, "cada día van mejorando los barcos porque antiguamente solo se pensaba en la velocidad". La dinámica del transporte marítimo y el hecho de que las paradas en puerto son "para servicios y son muy cortas", ha hecho que el armador tenga en cuenta también la maniobrabilidad del barco para que necesite lo mínimo posible. "Hoy en día, por ejemplo, los cruceros que están viniendo son la bomba; son edificios grandísimos de 17 cubiertas y solo ocho metros de calado. Son barcos que con 25 nudos ya no pueden maniobrar, pero mientras no lo tenga atravesado pueden hacer virguerías en el mismo sitio con el schottel , un sistema de hélices que giran 360 grados, mucha potencia en popa, cámara de visión nocturna y sensores para ver la distancia".

Entre el inglés, la mímica y barcos equivocados

A lo largo de los años también ha acumulado muchas anécdotas, algunas relacionadas con los problemas de comunicación con tripulantes que no hablan inglés, como la vez que un compañero suyo le pedía a un marinero chino que largara el ancla y este solo le contestaba "yes, yes". Después de haberle dado la instrucción varias veces de diferentes formas y obtener la misma respuesta, el práctico tuvo que simular que cogía ese elemento y lo lanzaba al mar.

Él mismo se equivocó en una ocasión de barco porque los nombres de los buques asiáticos eran muy similares y después de intentar indicar a un patrón cómo cambiar el ancla de babor a estribor durante varios minutos, recibió el aviso de que la tripulación de la embarcación correcta llevaba mucho tiempo preparada esperando por él.