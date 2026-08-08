La azarosa vida de un palo de mesana

Nací hace más de cien años en Escocia, entre los bosques de Argyll. Soy un abeto Sitka, un árbol elegido durante generaciones para convertirse en mástil de los barcos de vela porque era ligero, resistente y capaz de soportar con dignidad el esfuerzo de navegar. Nunca imaginé que mi vida sería tan larga ni que, después de recorrer mares y océanos, acabaría mis días en tierra firme, saludando cada mañana a las banderas de las naciones que llegan al puerto.

Mi historia comenzó en las riberas del fiordo del Clyde. Cuando alcancé la edad adecuada, fui llevado a Glasgow, entonces uno de los grandes centros mundiales de la construcción naval. Allí se construían barcos que surcaban todos los mares, entre ellos algunos tan célebres como el Queen Mary.

Yo, sin embargo, tenía otro destino. Estaba llamado a convertirme en el palo de un velero.

Tuve la fortuna de que mi camino se cruzara con el de uno de los grandes diseñadores de yates de la historia: Alfred Mylne. Sus barcos eran rápidos, elegantes y estaban pensados para durar. Mylne había participado en el diseño de embarcaciones como el célebre cúter real Britannia y el Valkyrie III, representante británico en el desafío de la Copa América de 1895.

A los 24 años fundó en Glasgow su propio estudio, A. Mylne & Co., y con el tiempo se convirtió en uno de los nombres de referencia del diseño de yates de vela. En 1906 participó, además, en el establecimiento de la International Metre Rule, que revolucionaría las competiciones de vela y las regatas internacionales.

Y entonces llegó mi momento.

Colocación del mástil en la antigua sede de Cruz Roja del Mar ubicada en el Muelle Deportivo. / La Provincia

MIi primera vida: el ‘Roska’

Míster Mylne decidió que yo formaría parte de un nuevo barco. Se llamaría Roska.

El yate fue construido en 1930 en los astilleros escoceses del Clyde, Bute Slip Dock Co., en la isla de Bute, para el hombre de negocios A. M. Macgeorge. Era un elegante ketch de 75 pies y dos palos. El mayor, el palo principal, se alzaba hacia el centro del barco. Yo ocupaba una posición más discreta, a popa y por delante del timón.

Era el palo de mesana.

Desde entonces, mi nombre marinero fue mizzenmast, aunque para las tripulaciones siempre fui, sencillamente, el mizzen. En español, el de mesana.

El Roska, con bandera del Reino Unido, quedó inscrito en el Lloyd’s Register of Yachts con el número oficial 161783 en abril de 1931, en Greenock, en el estuario del Clyde.

Y así comenzó mi vida en el mar.

Durante años compartí con el Roska el viento, las calmas y el movimiento interminable de las olas. Estaba allí cuando las velas se llenaban y el barco comenzaba a deslizarse sobre el agua. También cuando el viento arreciaba y la madera crujía bajo la tensión de la jarcia.

El tiempo, sin embargo, pasa incluso para los barcos. En 1960, los albaceas del fallecido Macgeorge pusieron el Roska en venta. Un año después apareció un nuevo dueño, Mr. Hamilton Marr, un conocido yachtsman escocés que nos trasladó al puerto de Sandbank, en el Clyde.

A mediados de los años sesenta llegó una importante restauración. El Roska, después de superar los treinta años, recibió una nueva vida y alcanzó la categoría de Classic Yacht. Por aquellos años llegó incluso a conquistar una pequeña hazaña que todavía recuerdo con orgullo: convertirse en el único yate clásico que, navegando a vela, logró adelantar a un Clyde Steamer.

Pero los barcos cambian de manos y las vidas también.

En 1970 apareció un nuevo propietario, Mr. William Y. Lawrence, dueño del Glasgow Rangers Football Club. El barco recibió entonces un nuevo nombre: Charm of Rhu II. También cambió su puerto de registro, que pasó a ser Helensburgh, en la costa norte del fiordo del Clyde.

Yo seguía allí.

Sin saber que lo peor -y lo mejor- de mi historia todavía estaba por llegar.

El yate de la droga

En 1974 mi vida dio un giro inesperado.

El Lloyd’s Register of Yachts registró al antiguo Roska, ahora Charm of Rhu II, con una anotación que cambiaría para siempre mi historia: «Sold to USA owner». El barco pasó a llamarse Algoma y su puerto de registro fue Miami, Florida.

Durante aquellos años navegamos entre el Atlántico y el Mediterráneo. Poco sé de aquella etapa. Los barcos también tienen sus silencios.

Hasta que llegó octubre de 1979.

Aquel mes entramos en el Puerto de Las Palmas. Y allí terminó, de una manera que nadie podía imaginar, mi primera vida en el mar.

Fuimos apresados.

A bordo se descubrió un cargamento de 5.300 kilos de droga, considerado por la prensa de la época como el mayor alijo de resina de cannabis aprehendido hasta entonces en España. El material procedía del Líbano y, según las informaciones publicadas entonces, tenía como destino Estados Unidos. Una avería en el Algoma habría obligado a la tripulación a desviarse en su viaje trasatlántico hasta Canarias.

De pronto, aquel elegante yate clásico diseñado por Alfred Mylne dejó de ser noticia por sus cualidades marineras. Ahora era conocido como «el yate de la droga».

Yo quedé amarrado bajo custodia en el Arsenal de Las Palmas. Mi futuro parecía oscuro. Podía ser subastado como presa de contrabando o, peor aún, terminar en un desguace. Era un barco de madera y ya tenía casi cincuenta años.

Parecía que mi historia estaba llegando a su final.

Pero el destino, a veces, reserva una segunda oportunidad.

UNA SEGUNDA VIDA CON LA ARMADA

La noticia de que un hermoso velero clásico se encontraba apresado en Las Palmas llegó a oídos del contralmirante Marcial Sánchez-Barcáiztegui, delegado de Vela de la Armada. Alguien tuvo entonces una idea. ¿Por qué subastarme o condenarme al desguace?. ¿Por qué no aprovechar mis cualidades marineras para formar a los futuros oficiales de la Armada?

Las gestiones llegaron a buen puerto. Procedente de un embargo por contrabando de droga, el barco fue adjudicado a la Armada Española por el Ministerio de Hacienda-Judicatura.

Yo, que había llegado a Las Palmas como Algoma, iniciaba una nueva vida.

Me dieron un nuevo nombre: Arosa. Y una nueva identidad: A-72.

El 1 de abril de 1981 fui dado de alta con ese numeral en la Lista Oficial de Buques de la Armada. Habían pasado casi dos años desde mi apresamiento.

Después de unas reparaciones básicas, estaba listo para volver a navegar. Mi destino era la Escuela Naval Militar en Marín, Pontevedra.

Y yo estaba preparado para emprender mi nuevo viaje hacia la Península.

Pero el mar tenía otros planes.

El día que perdí a mi hermano

Aquel verano de 1981 zarpamos de Las Palmas. Yo seguía firme en mi puesto de mesana. Mi hermano, el palo mayor, se alzaba más alto que yo.

Rumbo hacia la Península dimos nuestra primera bordada hacia Fuerteventura cuando, al llegar al sur de la isla, ocurrió lo inesperado.

El periódico LA PROVINCIA relató el incidente bajo un titular que resumía la increíble transformación de nuestra historia: «El yate de la droga convertido en buque escuela de la Armada». Habíamos iniciado la travesía hacia la Península, pero al llegar al sur de Jandía tuvimos la mala fortuna de partir el palo mayor y vernos obligados a regresar al Puerto de La Luz.

El parte de incidencias elaborado en julio de 1981 por el Arsenal de Las Palmas fue más preciso: El palo mayor se había fracturado a unos cincuenta centímetros por encima de la botavara. La jarcia firme y de labor había desaparecido. El palo había caído hacia estribor, doblando tres candeleros, aunque sin afectar a la tapa de regala ni al cable guardamancebos. También se habían perdido la antena de radio, las velas y el aparejo.

Pero hubo algo que sobrevivió.

Yo.

El pequeño palo de mesana. El que estaba a popa. El que parecía más vulnerable. El que, sin embargo, permaneció en pie.

Después supe que, en aquella zona del sur de Fuerteventura, en la punta de Jandía, se producen fuertes aceleraciones del viento y unas rachas repentinas que los marineros de la zona conocen como «mosquitos». Como el insecto, no siempre se ven venir. Pero cuando llegan, pican.

Mi hermano, el palo mayor, no pudo resistir.

Yo sí.

La Armada decidió reparar el A-72 Arosa en el Arsenal de Las Palmas. Se renovó la jarcia y se instalaron nuevos y modernos palos de aluminio. Mi hermano había desaparecido y yo fui «desarbolado», la expresión marinera para cuando nos desmontan de a bordo.

Y desarbolado quedé varado en tierra.

Por primera vez en mi larga vida, no tenía un barco.

De navegante a mastelero

Pero mi historia todavía no había terminado.

Por aquellos años se había creado el Servicio Militar de Marinería en la Cruz Roja del Mar, que estableció una de sus bases de salvamento en el edificio de la cruz roja situado en el muelle deportivo de Las Palmas.

A aquel edificio le faltaba algo.

Necesitaban un mástil. Uno que permitiera a los militares allí destinados comenzar la jornada izando la enseña nacional.

La solución llegó gracias a una petición de Virgilio Suárez Almeida, entonces delegado de la Cruz Roja del Mar, y a la intervención del Vicealmirante Tomás Clavijo, canario de origen y, en aquel momento, Almirante Jefe de la Zona Marítima de Canarias.

Y entonces alguien volvió a acordarse de mí. En el verano de 1982 recibí una nueva oportunidad. No volvería a navegar, pero seguiría ligado al mar.

Me convertí en mástil de la Base de Salvamento de la Cruz Roja del Mar. Durante treinta años contemplé el amanecer y el ocaso desde tierra. Cada día veía izarse la bandera de la Cruz Roja y la bandera de mi nuevo país de acogida.

Había cambiado las velas por las banderas.

El viento que antes llenaba mi aparejo ahora hacía ondear las enseñas que se izaban sobre mí. No era la vida que había imaginado cuando nací en los bosques de Argyll.

Pero tampoco estaba mal.

Seguía de pie mirando al mar.

Y eso, para un viejo palo de mesana, es mucho.

Mi tercera vida

En 2011 la Cruz Roja del Mar abandonó aquel edificio.

Y yo volví a quedarme sin trabajo.

Otra vez.

Pensé que quizá, finalmente, había llegado el momento de que me retiraran. Pero todavía quedaba un último capítulo.

En diciembre de 2018, cuando el edificio iba a ser demolido, alguien decidió salvarme. Me trasladaron a las oficinas de la Autoridad Portuaria, en el mismo muelle.

Y allí comenzó mi tercera vida.

Ahora soy un mastelero.

Desde mi nueva atalaya observo el puerto y veo pasar los barcos. Todos traen historias que yo, quizá mejor que nadie, puedo comprender.

Porque yo también he navegado.

Ahora, desde tierra firme, sigo contemplando el mar.

De vez en cuando veo pasar a lo lejos a otros colegas: jóvenes palos de yates de vela que todavía tienen por delante muchas millas, muchas tormentas y muchas historias que contar.

Los miro y siento algo de nostalgia. Porque, si soy sincero, echo de menos navegar.

Echo de menos sentir cómo el viento empuja las velas. El crujido de la madera. El movimiento del barco bajo mis pies. El horizonte marino.

Pero también sé que he tenido una vida afortunada. Muchos otros mástiles acabaron convertidos en leña.

Yo, el mizzen, sobreviví.

Y todavía tengo trabajo.

¿El último viaje?

Me han llegado rumores.

Dicen que en este puerto se ha construido una gran terminal de cruceros. Dicen también que se busca un objeto marino con historia, con memoria y con suficiente bagaje internacional para recibir a los grandes buques que llegan desde todos los rincones del mundo.

Un objeto capaz de lucir sus contraseñas navieras.

Un objeto que pueda seguir hablando, en silencio, del mar.

Quizá ese objeto pueda ser yo.

Quizá mi larga vida todavía no haya terminado.

Quizá después de haber sido árbol en los bosques de Escocia, palo de mesana de un yate clásico, superviviente de un naufragio sin naufragio, mástil de una base de salvamento y mastelero en un puerto atlántico, todavía me quede por vivir una última aventura.

No necesito volver a navegar.

Me conformaría con volver a estar a la altura de mis canas.

Y desde allí, en mi nueva atalaya, recibir a los barcos que llegan. Ver cómo despliegan sus banderas. Reconocer sus colores. Escuchar el rumor de las tripulaciones.

Y sentir, una vez más, que pertenezco al mundo al que siempre pertenecí.

Al mar. A mi viejo camarada de infancia.

Porque, al fin y al cabo, después de más de un siglo de vida, sigo aquí.

Como un viejo marinero que nunca perdió la esperanza de volver a embarcar.

Y mientras tanto, permanezco en este puerto donde, como escribió un poeta local, «cien raros pabellones desdoblan en el aire sus insignias navieras», mientras se encuentran las palabras de todas las naciones y se mezclan en el viento los colores de todas las banderas.

Yo, que un día fui un árbol.

Yo, que fui mizzenmast.

Yo, que sobreviví a tantas vidas.

Sigo en pie.

Esperando mi próximo destino.

Historias que los habitantes de esta cosmopolita ciudad atlántica, marítima y portuaria, en suma, una ciudad de mar y de cultura, merecen ser recogidos en un museo de la ciudad marítima que dé a conocer su trayectoria de ciudad atlántica.

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Especial agradecimiento al personal del Museo Naval del Arsenal de Las Palmas.