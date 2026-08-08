La hija de la música y Don Carnal: así es el cartel artesanal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

Seis meses faltan para que el Carnaval inunde las calles de Las Palmas de Gran Canaria, pero sus melodías ya empiezan a sonar entre timbres y tambores. La ciudad ha elegido en la noche de este viernes el cartel 'Musa' para representar a las fiestas de 2027, una obra artesanal de Ernesto Santana y Nabil Concepción que simboliza con mucho brillo la temática de las próximas carnestolendas: la música.

La gala de elección tuvo lugar en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus, donde el voto popular eligió entre seis propuestas. La cita contó con la periodista Wendy Fuentes como maestra de ceremonias, quien estuvo acompañada por el periodista y comunicador de La Provincia Adolfo Rodríguez. El público pudo disfrutar de las actuaciones de Yet Garbey, Anaé y la comparsa Kisamba, además de una emotiva obertura llena de ritmo y baile que puso en valor el talento de los diseñadores y diseñadoras por encima de las imágenes generadas con Inteligencia Artificial.

Elección del cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Un total de 23 propuestas

Los seis carteles finalistas, seleccionados entre un total de 23 propuestas, han estado recibiendo el calor de la gente a través de las redes sociales en los últimos días. El equipo que ha trabajado entre bambalinas traslada que la organización está "encantada" con la acogida que ha tenido su difusión, destacando que "el 100% de los comentarios" han sido positivos.

Tras la primera gala del Carnaval venidero, la propuesta ganadora se llevó mucho más que los 14.100 euros de premio: sobre todo, se hizo con el honor de ser la imagen oficial de las carnestolendas capitalinas.

'Musa', el cartel oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 / LP/DLP

Las seis propuestas finalistas

El primer diseño en mostrarse fue el de Ernesto Santana y Nabil Concepción, que bajo el nombre de 'Musa' representa a una joven nacida de una unión simbólica entre la Madre Música y Don Carnal. La siguiente propuesta fue 'Abran puertas y dejen entrar', de Luis José Arteaga Fuentes, que unifica con intensos colores a tres personajes que representan a las murgas, la Gala de la Reina y la Gala Drag Queen.

A continuación se presentó el cartel de Brian Medina Santana, con el título de 'Melodía inolvidable', donde se homenajea a distintos personajes icónicos del Carnaval unidos a través de la música. La cuarta propuesta, 'Más que una canción', es un trabajo de Nareme Melián, en el que se escenifica un personaje que apela a la memoria colectiva con una explosión de instrumentos.

En quinto lugar apareció la propuesta de Daniela Suárez Soto, focalizada en una figura femenina rodeada de música que alude a los sentimientos del Carnaval que no caben en palabras. Por último, el cartel de Promedia Comunicación, 'A un mismo ritmo, a un solo compás', aglutinó dentro de un gran corazón las pinceladas musicales y las emociones que traen cada año las celebraciones.