El viaducto del Guiniguada reabre antes de tiempo: ya se puede circular en sentido norte

El viaducto del Guiniguada, en la GC-3, recupera la circulación en sentido norte este sábado al mediodía, antes de lo anunciado inicialmente. El Cabildo de Gran Canaria ha vuelto a adelantar la reapertura de este tramo después del avance de los trabajos de impermeabilización que se desarrollan desde el pasado fin de semana.

La última previsión situaba la recuperación del tráfico en sentido norte durante la mañana del domingo 9 de agosto. Sin embargo, la evolución favorable de las obras permitirá devolver la circulación a los conductores desde este mediodía.

El cambio no supondrá, además, el cierre inmediato de la calzada contraria. El viaducto en sentido sur permanecerá abierto hasta la noche del domingo, cuando comenzará la siguiente fase de los trabajos.

Un día para trasladar y reorganizar el dispositivo

Entre ambas actuaciones habrá, por tanto, aproximadamente una jornada de margen. Este intervalo resulta necesario para retirar, trasladar y reorganizar los medios empleados en la obra, así como preparar el nuevo corte y el correspondiente dispositivo de señalización y balizamiento en el sentido contrario.

De esta manera, durante buena parte del fin de semana se recuperará la circulación habitual por el viaducto antes de que las restricciones pasen a afectar al sentido sur.

La actuación comenzó el pasado domingo 2 de agosto con el cierre del viaducto en sentido norte. Los trabajos han incluido el fresado de la calzada, la impermeabilización del tablero y la sustitución de módulos de las juntas de dilatación.

Las previsiones iniciales contemplaban alrededor de 15 días de intervención en cada sentido, pero la ausencia de incidencias relevantes y el ritmo alcanzado en la primera fase han permitido reducir considerablemente el plazo correspondiente a la calzada norte.

Puente del Guiniguada acabado de señalización para apertura al tráfico / José Pérez Curbelo

El tráfico recupera el sentido norte antes de lo previsto

La reapertura supondrá un alivio para uno de los puntos que mayores problemas de circulación ha generado durante los últimos días en Las Palmas de Gran Canaria. El cierre obligó a desviar una parte importante de los vehículos hacia la Avenida Marítima y otros accesos a la ciudad.

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, cifró anteriormente entre 40.000 y 50.000 vehículos los que habían tenido que desplazarse hacia la Avenida Marítima como consecuencia de las restricciones.

Especialmente complicada fue la jornada del lunes, cuando las retenciones en hora punta llegaron hasta Jinámar. Las dificultades también alcanzaron puntos como Julio Luengo, Primero de Mayo, paseo de Chil, la autovía del Guiniguada y la salida del túnel de San José.

Puente del Guiniguada acabado de señalización para apertura al tráfico / José Pérez Curbelo

El domingo por la noche, el corte cambia de sentido

El siguiente cambio importante llegará durante la noche del domingo, cuando se cerrará el viaducto en sentido sur para acometer los trabajos correspondientes a esa calzada.

Con esta segunda fase, también cambiarán previsiblemente los puntos de mayor congestión. El Cabildo ya había advertido de que los vehículos procedentes del norte y aquellos que circulen por la Circunvalación hacia el centro de la capital tendrán que recurrir principalmente al túnel de Julio Luengo y a otros itinerarios alternativos.

La previsión inicial continúa reservando hasta 15 días para los trabajos del viaducto sur, aunque el Cabildo ya había avanzado que tratará de acortar nuevamente los plazos si el desarrollo de la obra lo permite.