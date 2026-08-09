El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que camina en prosa galdosiana y causó polémica con el obispo Pildain

Una ciudad que inspira cientos de novelas también se convierte en un lienzo donde plasmarlas. Por eso el callejero del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, es un recorte de la obra de Benito Pérez Galdós. Se despliega como un glosario en forma de mapa donde las placas de las esquinas llaman a algunos de sus personajes más emblemáticos, desde Pedro Infinito hasta Doña Perfecta pasando por Pablo Penáguilas o Pío Coronado.

El epicentro del mapa galdosiano se encuentra en el Parque de Don Benito, a partir del que emanan multitud de nombres propios extraídos de su obra. Esta nomenclatura que se extiende como ríos de tinta se asentó hace más de medio siglo, a iniciativa del poeta modernista Saulo Torón Navarro, con el objetivo de conmemorar a uno de los escritores más destacados del Archipiélago. De este modo, personajes como Mariucha, Federico Viera, Fortunata, Jacinta o Teodoro Golfín perduran más allá de los libros de Galdós, uno de los principales representantes de la novela realista del siglo XIX.

Esquina de la calle Doña Perfecta, en el barrio capitalino de Schamann. / Juan Carlos Castro

La iniciativa de dos hermanos poetas

Pero las calles de Schamann no son las únicas que llevan inscrita una parte de la literatura canaria. Colateral a este barrio capitalino, una retahíla de nombres galdosianos se despliega también en San Antonio, un enclave que puede presumir de unas vistas dignas de aparecer descritas en una novela. La denominación en este caso es anterior, pero tiene un origen común que anida en la misma familia de escritores.

Según cuenta el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, la iniciativa de San Antonio se atribuye al poeta y político Julián Torón Navarro, que posteriormente retomó su hermano menor Saulo para seguir expandiéndola por Schamann. "La pena es que no disponemos de documentos que lo avalen", lamenta, aunque sin darse por vencido: "Hay que seguir buscando la documentación necesaria y quizá en algún momento la encontremos".

El caso de Schamann, donde se concentran una gran cantidad de nombres galdosianos, sí goza de unos archivos más abundantes. Su proceso de urbanización, que tuvo lugar en la década de 1950, recuerda a una época en que la vida urbana todavía no se había ordenado. "Muchas calles aún tenían solo nombres de letras", matiza Laforet.

Esquina de la calle Jacinta, en el barrio capitalino de Schamann / Juan Carlos Castro

La polémica con la Iglesia

Tal y como desgrana el cronista, Saulo Torón "propuso que fuera un barrio de carácter galdosiano, con una plaza dedicada a Don Benito y un entorno de calles con nombres de sus personajes". En este punto se plantea un matiz importante, ya que la plaza no lleva el nombre completo del escritor por un motivo muy concreto.

El presidente de la asociación Barrio y Cultura, Félix Suárez, desgrana el porqué: "Costó un disgusto con la Iglesia porque en aquella época el obispo Pildain calificaba a Galdós como anticlerical. Pildain tenía otras virtudes, pero en la cuestión con Galdós lo cogió entre ceja y ceja. De hecho, la plaza no se llama Don Benito Pérez Galdós, sino Don Benito, para evitar polémicas. Justo en frente está la iglesia de los Dolores, que es la principal del barrio".

La huella literaria de Galdós y el orgullo de barrio

Comparando planos antiguos, Laforet muestra que en el año 1942 "aún no se refleja nada de la barriada de Schamann", por lo que Galdós, fallecido en 1920, nunca pudo pisar el barrio que se diseñó como un gran homenaje a él. Es en un mapa de 1964 donde especula que se reflejaron por primera vez los nombres galdosianos, publicado en la Guía Turística de Gran Canaria del Centro de Iniciativas y Turismo.

Primer mapa donde se reflejan las calles galdosianas del barrio de Schamann / LP/DLP

Los homenajes a la figura de Benito Pérez Galdós se extienden de muchas otras maneras. Es inevitable pensar en el Teatro Pérez Galdós, en el instituto homónimo o en la calle ubicada en Triana. Las referencias al ilustre escritor alcanzan también a otros puntos de las Islas, dejando su huella literaria no solo en las páginas de numerosos libros, sino también en forma de monumentos, placas o edificios.

En el caso de Schamann, como no podía ser de otra manera, su prosa está muy ligada a la identidad del barrio. Diversas asociaciones y colectivos culturales trabajan desde hace décadas para que sus gentes conozcan el origen de las calles que pisan, por lo que los vecinos y vecinas han integrado esa narrativa con orgullo y sentido de pertenencia. Así lo cuenta Suárez: "No puedes dar dos pasos en Schamann sin toparte con algo relacionado con Benito Pérez Galdós. Ya los vecinos asumen la personalidad de su calle como parte de su personalidad".