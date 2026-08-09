El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio

El desalojo total del Centro Comercial Sotavento, situado en el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas, se acerca mientras la Autoridad Portuaria ultima los pliegos para volver a sacar a concurso su gestión y mejorar así la oferta complementaria de este espacio. Actualmente, solo queda un establecimiento por cerrar y abandonar el espacio reclamado por la institución hace más de un año y medio. La tienda de buceo se trasladó a mediados de junio a Siete Palmas después de que el Consejo de Administración desestimara el recurso de reposición que interpuso ante la orden de desalojo, el pasado mes de noviembre.

De esta manera, la institución que preside Beatriz Calzada se acerca a su objetivo de recuperar este espacio cuya ocupación dejó de estar autorizada después de que la empresa que lo gestionaba dejara de abonar las tasas requeridas, incluso después de las sentencias judiciales que daban la razón a la Autoridad Portuaria, que ha tenido que recurrir a los juzgados para solicitar el permiso de desahucio.

Una nueva licitación para gestionar todo el centro comercial

El objetivo de la entidad es, una vez recuperado el centro comercial, volver a licitar su gestión, tal como ya ha explicado Calzada, que señala que los informes realizados por los técnicos descartan la viabilidad de ofrecer los locales de forma independiente por la dificultad que su gestión conllevaría. Por este motivo la fórmula será la misma que la anterior: un contrato para la administración de todo el espacio.

Las condiciones de esta licitación serán similares a la anterior, «pero con una nueva vuelta» para que este espacio se convierta en un punto de encuentro para la ciudadanía, que podría volver a albergar un local de ocio nocturno «siempre y cuando cumpla con las normativas».

Aunque asegura que aún no tiene noticias de las intenciones del único negocio que queda en el centro comercial del Muelle Deportivo, la presidenta de la Autoridad Portuaria confía en que se pueda recuperar cuanto antes «la normalidad» de esta infraestructura para que a lo largo de 2027, como muy tarde, pueda adjudicarse a un nuevo gestor. De hecho, ya hay varias empresas que están interesadas en ubicarse en este inmueble que están pendientes de que se resuelva la situación anómala actual.

Una transformación pendiente desde hace más de una década

La resolución de la situación irregular del Centro Comercial Sotavento avanza de forma paralela a la elaboración de los pliegos para la licitación de la ampliación, mejora y gestión de la Dársena de Embarcaciones Menores, un procedimiento que lleva ya más de cuatro años en suspenso después de casi una década de trámites.

En mayo de 2022 la Autoridad Portuaria sacó a concurso la explotación integral de la Marina y la construcción de nuevas infraestructuras, pero ninguna empresa mostró interés en asumir la concesión de dominio público portuario. Dos años después, una empresa que gestiona varios puertos deportivos en España se interesó por este espacio, pero su propuesta fue rechazada.

El objetivo final es reforzar la actividad náutica y ampliar la oferta de ocio, restauración y servicios complementarios

Más de 80 millones para ampliar el Muelle Deportivo

Fue en ese momento cuando se anunció que se volvería a licitar este servicio con un presupuesto de más de 80 millones que permitirían sumar 1.000 atraques a los 1.375 existentes, y 109.000 metros de superficie a los 90.900 actuales. Desde entonces, la Autoridad Portuaria trabaja en la elaboración de un pliego de condiciones adecuado que sea atractivo para los inversores, algo que está costando a la institución, aunque su presidenta confía en que pueda salir a licitación también en 2027.

Imagen del exterior del centro comercial del Muelle Deportivo. / José Pérez Curbelo

La jefa de Obras e Infraestructuras del Puerto, Antonia Bordón, explica que la intención es «buscar inversionistas que cojan el Muelle Deportivo y que inviertan» porque no sería razonable que la Autoridad Portuaria destinara allí «tres millones de euros» sin que posteriormente exista un inversor que desarrolle y gestione el espacio, dando continuidad a los trabajos ejecutados o en fase de ejecución. En ese sentido, recuerda que se han realizado mejoras en este espacio como la sustitución de algunos pantalanes, la renovación de la avenida Joaquín Blanco Torres para reubicar las palmeras y crear un paseo «más fluido y amigable» o la próxima mejora de los servicios y aseos públicos.

Una tramitación que puede prolongarse durante dos años

La demora en la culminación de los pliegos, precisa, se debe a la complejidad de la tramitación, que incluye la redacción de los proyectos, las autorizaciones, la compatibilidad con la estrategia marina nacional y los posibles recursos que se puedan presentar a la licitación, lo que puede elevar a dos años el tiempo necesario.

La nueva concesión podría permitir incluso el regreso de un local de ocio nocturno si cumple con la normativa

Para dar garantías de estabilidad a las empresas instaladas allí, el Consejo de Administración ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2029 la autorización a quienes muestren su interés en continuar en el Muelle Deportivo, brindándoles seguridad jurídica, tal como se hizo en 2024.

José Pérez Curbelo

«Esperemos que en esa fecha -31 de diciembre de 2029- ya hayamos podido resolver y tener ya adjudicado ese pliego, tanto de inversión como de la gestión del Muelle Deportivo», manifestó Calzada en mayo tras la adopción de este acuerdo.

Más amarres, ocio y restauración

Poco después explicó en un simposio nacional sobre puertos deportivos los principales objetivos estratégicos para la Dársena de Embarcaciones Menores, la «mayor marina deportiva de España gestionada por una autoridad portuaria», con el objetivo de tener más amarres y reorganizar el espacio para reforzar la actividad náutica y potencia la oferta asociada al ocio, la restauración y los servicios complementarios.