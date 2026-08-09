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Así te contamos en directo los Fuegos de San Lorenzo 2026
San Lorenzo volvió a iluminar la madrugada con 504 kilos de pólvora, ocho puntos de lanzamiento y miles de personas siguiendo una de las noches más esperadas del verano en Las Palmas de Gran Canaria
San Lorenzo vivió este domingo, 9 de agosto, su noche más esperada. Miles de personas se desplazaron hasta este enclave de Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de la tradicional Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores, que comenzó a la 01.00 horas de la madrugada del lunes 10. El espectáculo contó este año con 504 kilos de material pirotécnico, 46 más que en la edición anterior, y los volcanes pasaron de seis a ocho puntas. Antes, desde las 21.30 horas, actuaron Reina de Sal y Los 600. El Ayuntamiento desplegó un dispositivo especial de seguridad, tráfico y transporte público, con cortes progresivos de los accesos a San Lorenzo y un servicio de Guaguas Municipales con 3.500 plazas entre Santa Catalina y el pueblo. LA PROVINCIA siguió en directo toda la última hora de los Fuegos de San Lorenzo 2026, con el ambiente, los accesos y la Gran Quema minuto a minuto.
¡Ya comienzan los fuegos!
Menos de 15 minutos para los fuegos. La expectación es máxima.
Media hora para la Gran Quema
La cuenta atrás entra en su último tramo. A las 01.00 horas está previsto que comience el espectáculo pirotécnico que cada año congrega a miles de personas.
Comienza la madrugada grande de San Lorenzo
Ya es lunes 10 de agosto. Falta una hora para el momento más esperado de las fiestas: la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores.
Animada noche San Lorenzo. Reina de Sal llega con su mejor directo y ha hecho cantar y bailar a los asistentes que esperan los anhelados fuegos.
Se amplían los cierres de acceso al pueblo
Desde las 23.00 horas quedan también cerrados los accesos hacia San Lorenzo desde Tamaraceite y Ciudad del Campo, a la altura de la rotonda de la GC-3 junto al centro comercial Alisios.
Último cuarto de hora para coger la guagua desde Santa Catalina
La última salida del servicio especial de Guaguas Municipales en dirección a San Lorenzo está prevista para las 23.00 horas desde el Intercambiador de Santa Catalina.
Tres horas para la Gran Quema
Quedan tres horas para que el cielo de San Lorenzo vuelva a llenarse de luz y color. El inicio del espectáculo pirotécnico está programado para la una de la madrugada.
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