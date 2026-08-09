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Así te contamos en directo los Fuegos de San Lorenzo 2026

San Lorenzo volvió a iluminar la madrugada con 504 kilos de pólvora, ocho puntos de lanzamiento y miles de personas siguiendo una de las noches más esperadas del verano en Las Palmas de Gran Canaria

Los Fuegos de San Lorenzo 2026, en directo

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Esther Medina Álvarez

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

San Lorenzo vivió este domingo, 9 de agosto, su noche más esperada. Miles de personas se desplazaron hasta este enclave de Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de la tradicional Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores, que comenzó a la 01.00 horas de la madrugada del lunes 10. El espectáculo contó este año con 504 kilos de material pirotécnico, 46 más que en la edición anterior, y los volcanes pasaron de seis a ocho puntas. Antes, desde las 21.30 horas, actuaron Reina de Sal y Los 600. El Ayuntamiento desplegó un dispositivo especial de seguridad, tráfico y transporte público, con cortes progresivos de los accesos a San Lorenzo y un servicio de Guaguas Municipales con 3.500 plazas entre Santa Catalina y el pueblo. LA PROVINCIA siguió en directo toda la última hora de los Fuegos de San Lorenzo 2026, con el ambiente, los accesos y la Gran Quema minuto a minuto.

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