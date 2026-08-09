Así te contamos en directo los Fuegos de San Lorenzo 2026

San Lorenzo vivió este domingo, 9 de agosto, su noche más esperada. Miles de personas se desplazaron hasta este enclave de Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de la tradicional Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores, que comenzó a la 01.00 horas de la madrugada del lunes 10. El espectáculo contó este año con 504 kilos de material pirotécnico, 46 más que en la edición anterior, y los volcanes pasaron de seis a ocho puntas. Antes, desde las 21.30 horas, actuaron Reina de Sal y Los 600. El Ayuntamiento desplegó un dispositivo especial de seguridad, tráfico y transporte público, con cortes progresivos de los accesos a San Lorenzo y un servicio de Guaguas Municipales con 3.500 plazas entre Santa Catalina y el pueblo. LA PROVINCIA siguió en directo toda la última hora de los Fuegos de San Lorenzo 2026, con el ambiente, los accesos y la Gran Quema minuto a minuto.

Los Fuegos de San Lorenzo 2026, en imágenes / José Pérez Curbelo Espectaculares fuegos. Si te los has perdido, disfrútalos a través de las fotos de José Pérez Curbelo.

¡Ya comienzan los fuegos!

Púbico en San Lorenzo / J.PEREZ CURBELO Menos de 15 minutos para los fuegos. La expectación es máxima.

Media hora para la Gran Quema La cuenta atrás entra en su último tramo. A las 01.00 horas está previsto que comience el espectáculo pirotécnico que cada año congrega a miles de personas.

Comienza la madrugada grande de San Lorenzo Ya es lunes 10 de agosto. Falta una hora para el momento más esperado de las fiestas: la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el volcán de voladores.

Actuación de Reina de Sal en las Fiestas de San Lorenzo / José Pérez Curbelo Animada noche San Lorenzo. Reina de Sal llega con su mejor directo y ha hecho cantar y bailar a los asistentes que esperan los anhelados fuegos.

26/11/2017 SAN LORENZO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Pueblo de San Lorezno. FOTO: J. PEREZ CURBELO Se amplían los cierres de acceso al pueblo Desde las 23.00 horas quedan también cerrados los accesos hacia San Lorenzo desde Tamaraceite y Ciudad del Campo, a la altura de la rotonda de la GC-3 junto al centro comercial Alisios.

Último cuarto de hora para coger la guagua desde Santa Catalina La última salida del servicio especial de Guaguas Municipales en dirección a San Lorenzo está prevista para las 23.00 horas desde el Intercambiador de Santa Catalina.