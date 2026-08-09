El Guiniguada vuelve a cerrar y el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria 'se muda' al puente Julio Luengo

Tras un fin de semana abierto por completo, el viaducto del Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a cerrar, esta vez en dirección sur, para continuar con las obras que ejecuta el Cabildo de Gran Canaria a través de la empresa Lopesan.

El consejero insular de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ha pedido paciencia a la ciudadanía con los inconvenientes que suponen estos trabajos que considera imprescindible dado que el puente estuvo en peligro de caer, afirmó.

El túnel Julio Luengo soportará la presión del tráfico

Con el cierre de esta vía desde la noche de este domingo, los técnicos del Cabildo prevén que el túnel de Julio Luengo sea el punto de Las Palmas de Gran Canaria que sostenga la mayor presión de tráfico, a donde se desviarán los vehículos que lleguen desde la GC-2 y de la circulación.

Con el objetivo de paliar los efectos y aliviar la congestión, explicó Hidalgo, se utilizarán los sistemas electrónicos de control que permitirán modificar los tiempos de apertura de los semáforos en función de la acumulación de vehículos. Además, los agentes de movilidad estarán trabajando sobre el terreno en las zonas más conflictivas.

Los desvíos previstos son desde la Avenida Pintor Felo Monzón hasta la Avenida Juan Carlos Primero y los túneles de Julio Luengo, y desde los túneles de La Ballena (GC-23) hacia los de Julio Luengo, la Avenida Marítima y la GC-1.

El cierre se mantendrá hasta el 23 de agosto

El corte de tráfico en este lugar del viaducto permanecerá vigente hasta el 23 de agosto, fecha en la que está previsto que haya finalizado la actuación. No obstante, el Cabildo confía en poder acortar este plazo tal como se hizo con la vía en sentido norte, cuyos tr-abajos se realizaron en la mitad del tiempo previsto inicialmente.