La avenida Primero de Mayo renueva su alumbrado con tecnología LED para reducir el consumo
Los nuevos equipos de tecnología LED incorporan un sistema de regulación automática para adaptar el consumo a las necesidades horarias con la sustitución de 25 luminarias
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado la renovación del alumbrado público de la avenida Primero de Mayo, donde ha sustituido 25 luminarias de vapor de sodio por nuevos equipos con tecnología LED. La intervención ha sido ejecutada a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado dentro del proceso de modernización de la iluminación pública que se desarrolla en distintos puntos del municipio.
La actuación supone la renovación de la instalación en una de las principales vías de Las Palmas de Gran Canaria y permitirá reducir el consumo energético respecto al sistema anterior.
Un 66% menos de consumo energético
El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha indicado que la sustitución de las luminarias permitirá reducir el consumo energético de la instalación en cerca de un 66%. Según ha explicado, el cambio también disminuirá las emisiones de dióxido de carbono y las necesidades de mantenimiento.
Las nuevas luminarias LED ofrecen una iluminación más uniforme a lo largo de la vía, con el objetivo de mejorar la visibilidad tanto para peatones como para conductores.
Regulación automática durante la noche
Los nuevos equipos incorporan además un sistema de regulación automática de la intensidad. Este mecanismo permite adaptar el nivel de iluminación a las diferentes horas de la noche y ajustar así el consumo energético a las necesidades de cada tramo horario.
La renovación de la avenida Primero de Mayo forma parte de las actuaciones que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desarrolla para sustituir instalaciones de alumbrado público por sistemas de mayor eficiencia energética y menor mantenimiento.
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