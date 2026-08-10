Formación Digital
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá capacitación en competencias digitales sin coste alguno
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Cibervoluntarios colaborarán para ofrecer formación gratuita en competencias digitales a la ciudadanía a través del programa 'YoConecto'
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado un convenio de cooperación con la Fundación Cibervoluntatios para desarrollar acciones de formación gratuita en competencias digitales, dirigidas a la ciudadanía a través del programa 'YoConecto'.
El acuerdo tiene como objetivo favorecer la inclusión digital, reducir la brecha tecnológica y facilitar que las personas adquieran conocimientos y habilidades para desenvolverse con mayor competencia y autonomía en el entorno digital.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que "la transformación digital solamente será efectiva si llega a toda la ciudadanía, independientemente de su edad o de su situación personal". Este convenio, según el edil, permitirá al Ayuntamiento "acercar formación práctica y gratuita para que nadie quede atrás en el acceso a las herramientas digitales”.
La transformación digital solamente será efectiva si llega a toda la ciudadanía, independientemente de su edad o de su situación personal
A su vez, ha destacado que dicha colaboración "refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una transformación digital inclusiva, acercando oportunidades de aprendizaje que facilitarán la relación de la ciudadanía con la administración, el acceso al conocimiento y el desarrollo personal y profesional”.
Una iniciativa de la Fecam en todo el Archipiélago
Esta colaboración se enmarca en la iniciativa impulsada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que trasladó a los ayuntamientos la posibilidad de adherirse al programa ‘YoConecto’. A través de esta iniciativa, la ciudadanía podrá acceder a formación gratuita para mejorar sus competencias digitales y desenvolverse con mayor autonomía en el entorno tecnológico. El convenio no supone ninguna aportación económica por parte del Ayuntamiento.
Este convenio establece un marco de colaboración para promover la inclusión digital, el empoderamiento ciudadano y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito local.
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