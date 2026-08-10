El Ayuntamiento recibe nueve ofertas para el contrato de mantenimiento de vías públicas por 42,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido nueve ofertas para optar al nuevo contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las vías públicas del municipio, impulsado por la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado y dotado con un presupuesto base de licitación de 42,8 millones de euros para los próximos cuatro años.

El proyecto incrementa un 143% la inversión respecto al anterior contrato y permitirá reforzar el mantenimiento preventivo y correctivo de calzadas, aceras, muros y demás elementos viarios de los cinco distritos de la ciudad. La inversión anual superará los 10,7 millones de euros.

Nueve empresas optan al contrato

Las empresas y uniones temporales de empresas (UTE) que han presentado oferta son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.; la UTE Capross 2004, S.L.–Cyes Infraestructuras, S.L.U.; Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.U.; Lantania, S.A.U.; Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.; Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.; la UTE Pérez Moreno, S.A.U.–Aceinsa Canarias, S.A.; la UTE Urvios Construcción y Servicios, S.L.U.–Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.U.; y Vías y Construcciones, S.A.

El contrato garantizará la conservación de más de 3,6 millones de metros cuadrados de calzadas, aceras y espacios viarios, así como el mantenimiento de cerca de 125.000 metros cuadrados de muros municipales. Se divide en dos lotes: uno para los distritos Centro y Vegueta, Cono Sur y Tafira, con 19,6 millones de euros, y otro para Ciudad Alta, Isleta-Puerto-Guanarteme y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, con 23,3 millones.

Más recursos y digitalización

Entre las principales novedades figura el refuerzo del mantenimiento preventivo mediante inspecciones periódicas para detectar y reparar desperfectos antes de que se agraven. El servicio dispondrá de una plantilla mínima de 76 profesionales y de un retén de guardia operativo las 24 horas del día, con capacidad para atender emergencias en un plazo máximo de una hora desde la recepción del aviso.

Además, toda la flota de vehículos y maquinaria será de nueva adquisición, lo que permitirá mejorar la eficiencia de los trabajos y reducir tanto las emisiones contaminantes como el impacto acústico.

El contrato también incorpora actuaciones para mejorar la accesibilidad universal, con la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de rebajes de aceras, la sustitución de escaleras por rampas cuando sea necesario y la mejora de los accesos al transporte público, además de la instalación de nuevos elementos de seguridad vial, como lomos de asno.

Para facilitar la planificación de las actuaciones, el servicio incorporará un sistema de seguimiento digital a través de la plataforma municipal eXterna, logrando controlar las incidencias en tiempo real y manteniendo actualizado el inventario viario municipal, y el seguimiento del estado de conservación de la red viaria.