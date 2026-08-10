Las campanas de Los Dolores vuelven a sonar en Schamann tras una sentencia por las quejas de ruido

Las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores, del barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria, vuelven a sonar tras una sentencia a favor del Obispado de Canarias después de que un vecino de la zona se quejara del ruido en 2024. Con el tañer de las campanas vuelve a sonar también el reloj de la iglesia, aunque solo dará las horas y las medias de 09.00 a 21.00 horas para no interrumpir el descanso de los vecinos.

El párroco Alejandro Santana mostró este lunes su "enorme alegría" porque las campanas de la iglesia vuelvan a funcionar. "El tañer de las campanas encierra un valor patrimonial e inmaterial impresionante. Yo que fui sacerdote de Santa Brígida, las campanas no solo tocaban en momentos de celebración, sino a cosas más importantes como cuando doblaban a muerto. Todo el mundo sabía que había un difunto y hasta quién era. También cuando tocaban a arrebato, que había un incendio", señalaba el sacerdote, quien añadió que las campanas "acompañan a muchas personas mayores", especialmente en la hora del Ángelus.

Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores, uno de los templos más peculiares de la arquitectura en Canarias, llamarán a la eucaristía de las 19.00 horas, de lunes a viernes, y al Ángelus de las 12.00 de la mañana. También teñirán a misa de 19.30 horas los sábados y vísperas de fiestas. Los domingos y los festivos, por su parte, únicamente sonarán a la Eucaristía de las 12.00 horas, mientras que se omitirá su sonido a las 09.00 horas para respetar el descanso vecinal. Así se indica en el facebook de la parroquia.

"El sonido de las campanas encierra un patrimonio inmaterial trascendental", asegura el párroco Alejandro Santana

El padre Alejandro Santana, que aún no ha podido leer la sentencia, explicó que es la segunda vez que se da la razón al Obispado de Canarias, ya que el mismo vecino efectuó otra denuncia antes del arreglo de la torre de la iglesia, en 2023. En aquella ocasión, sin embargo, las campanas no se activaron porque la torre de Nuestra Señora de Los Dolores estaba muy deteriorada y se estaba a la espera de una reparación.

Cuando las obras del campanario se finalizaron en julio de 2023 con la instalación de un pararrayos en la punta de la torre, las campanas de la iglesia volvieron a sonar pero su repique duró solo ocho meses ya que el mismo vecino denunció de nuevo a la parroquia por ruido. En ese periodo, también se quejó una vecina con niños por el toque dominical de llamar a misa a las nueve de la mañana, pero el párroco decidió eliminar ese repique motu proprio al entender que podía molestar a los menores que vivían cerca de la parroquia. "Hicimos un estudio acústico controlado para ver si traspasábamos los decibelios permitidos, pero todo estaba a correcto", aseguró el sacerdote.

La muerte de Francisco y la elección de León XIV

Alejandro Santana reconoce que mientras se resolvía el litigio en los tribunales las campanas estuvieron en silencio, aunque solo se saltó la prohibición por la muerte del papa Francisco y por la elección de su sucesor León XIV, dos hechos trascendentales para la Iglesia católica. "Me hubiera gustado que hubieran tocado cuando el papa León XIV aterrizó en Gran Canaria este 11 de junio pero no pudo ser", contó el párroco, como así hicieron todas las parroquias de la isla. "Prefería tocarlas tranquilo, cuando saliera la sentencia", confesó Santana, confiado en que sea la última vez que se denuncie a la parroquia por el tañer de los badajos. En su opinión, hay asuntos más trascendentes en el mundo y en la vida cotidiana de la ciudad para que se "rice el rizo" con cosas tan banales como el sonido de las campanas de una iglesia.

La parroquia de Nuestra Señora de Los Dolores se suma así a otros templos españoles que han visto silenciadas sus campanas por las quejas vecinales contra el ruido, igual que otros eventos festivos como los Carnavales o el cacareo de las gallinas en zonas rurales. La contaminación acústica está legislada por la Ley 37/2003, mientras que el decreto de 1367/2007 evalúa y gestiona el ruido, estableciendo planes estratégicos para su corrección y su prevención - Mapas Estratégicos de Ruido (MER) -. Son los ayuntamientos, con sus ordenanzas, los encargados de controlar la contaminación acústica.

El templo fue construido en 1959 por el arquitecto catalán Joan Margarit i Serradell en el periodo en que fue arquitecto municipal de Las Palmas de Gran Canaria y en su interior guarda un mural del artista grancanario Jesús Arencibia. El campanario está compuesto por tres campanas denominadas Dolores, la más grande, José y Sagrado Corazón y se encuentra unido a la iglesia. La rehabilitación de la torre costó 330.000 euros y se realizó con ayuda del Obispado de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.