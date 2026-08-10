Seguridad
Dos empresas optan a realizar los trabajos de rehabilitación del Parque de Bomberos de Miller Bajo
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita la rehabilitación del Parque de Bomberos de Miller Bajo con una inversión de 2.140.118,53 euros para mejorar la seguridad y habitabilidad
Dos empresas han presentado sus ofertas para acometer las obras de acondicionamiento y rehabilitación del edificio y la torre de entrenamiento del Parque de Bomberos de Miller Bajo, una actuación licitada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que cuenta con un presupuesto de 2.140.118,53 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. La actuación está financiada a través del Plan Adicional de Inversiones en municipios de Gran Canaria (PAI 2024) del Cabildo de Gran Canaria.
Las empresas Urban Construcción y Desarrollos Inmobiliarios, S. L. y Reyes Almeida, S. L. optan a realizar los trabajos que permitirán modernizar las instalaciones que albergan la sede principal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la ciudad, mejorando las condiciones de seguridad, habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad del edificio para el desarrollo de la actividad diaria de los bomberos y bomberas. A partir de ahora, la Mesa de Contratación procederá al análisis y valoración de la documentación y de las ofertas presentadas para continuar con la tramitación del expediente y elevar la correspondiente propuesta de adjudicación.
La intervención contempla la creación de una nueva zona de vestuarios y taquillas en la planta sótano, la reorganización de los espacios administrativos y operativos y la creación de 20 habitaciones individuales para mejorar las condiciones de descanso del personal de guardia.
Nuevas zonas comunes y baños
Asimismo, se renovarán las zonas comunes, con nuevos baños, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, áreas de recreación y descanso, además de la adaptación de espacios como la cocina, despensas, almacenes y oficinas.
Los trabajos incluyen también la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de un ascensor de bajo consumo con sistema de recuperación de energía, así como la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, protección contra incendios y climatización, junto con la sustitución de carpinterías y acabados interiores y exteriores.
La actuación contempla además la rehabilitación estructural de la torre de entrenamiento y maniobras, con trabajos de saneamiento de los cantos de los forjados, tratamientos de protección de los elementos estructurales de hormigón, renovación integral de los pretiles y colocación de nuevos sistemas de protección y líneas de vida permanentes para incrementar la seguridad durante las prácticas y ejercicios formativos.
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