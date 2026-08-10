Las Palmas de Gran Canaria rebaja la alerta por incendios tras remitir el episodio de calor

Las Palmas de Gran Canaria deja atrás este lunes, 10 de agosto, la situación de alerta por riesgo de incendios forestales activada durante el último episodio de calor. El Ayuntamiento ha dado por finalizada la medida desde las 08.00 horas, aunque mantiene vigente la prealerta ante la posibilidad de nuevos conatos.

La decisión llega después de que hayan remitido las condiciones de calor que motivaron la activación de la alerta. Aun así, el riesgo no desaparece por completo y el Consistorio mantendrá la vigilancia y el seguimiento de la situación.

Se mantiene la prealerta

La prealerta continúa activa desde el pasado 1 de junio, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias, el INFOCA.

El Ayuntamiento seguirá coordinando a los servicios municipales de emergencia y adaptando las medidas en función de la evolución meteorológica y del riesgo de incendios.

Llamamiento a la prudencia

El Consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de evitar cualquier conducta que pueda provocar o favorecer la propagación de un incendio, especialmente en zonas próximas a áreas forestales.

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Ante cualquier conato, se recomienda avisar inmediatamente al 1-1-2, facilitar la ubicación exacta y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.