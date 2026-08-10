El portacontenedores que recuerda al camuflaje de la Primera Guerra Mundial debuta en el Puerto de Las Palmas

Una sucesión de grandes figuras geométricas verdes y amarillas, con un aspecto que recuerda al dazzle, el peculiar camuflaje naval nacido durante la Primera Guerra Mundial, llamó este lunes la atención en el Puerto de Las Palmas. El Mila Green, el nuevo portacontenedores de JSV, realizó su primera escala en el recinto de la capital grancanaria dentro de la línea exprés que conecta Alicante con el Archipiélago.

Había salido el viernes del puerto levantino y entró en La Luz a primera hora de la mañana. Atracó en la terminal de Gesport Atlantic, donde pasó buena parte del día mientras las grúas trabajaban sobre cubierta. La operativa rondó en conjunto los cuatro centenares de contenedores. Por la tarde soltó amarras y puso rumbo a Santa Cruz de Tenerife, siguiente escala de una rotación que termina de nuevo en Alicante.

Un 'feeder' adecuado para las Islas

El Mila Green es un feeder, uno de esos portacontenedores de dimensiones mucho más contenidas que los grandes buques oceánicos y adecuados para líneas regionales con escalas frecuentes. Tiene unos 155 metros de eslora, 25 de manga y capacidad para alrededor de 1.200 TEU. Puede cargar contenedores tanto bajo cubierta como sobre ella, incluidos equipos frigoríficos y unidades de 45 pies, habituales en el tráfico entre la Península y las Islas.

La travesía Alicante-Las Palmas se completó en alrededor de 60 horas. JSV ha destinado el barco precisamente a su servicio exprés con Canarias, una de las dos conexiones marítimas semanales que mantiene con el Archipiélago.

Buena parte de las novedades del buque resultan invisibles a pie de muelle. Su casco ha sido diseñado para ofrecer menor resistencia al avance y combina soluciones de propulsión y gobierno orientadas a reducir el consumo. Los sistemas de navegación permiten además ajustar la derrota a las condiciones meteorológicas y está preparado para recibir suministro eléctrico desde tierra durante las escalas en aquellos puertos que dispongan de la infraestructura necesaria.

También sale del astillero como 'Methanol Ready'. De momento utiliza combustible convencional, pero su diseño permite abordar más adelante una conversión al metanol si este carburante gana terreno en el transporte marítimo y se desarrolla una red suficiente de suministro.

Una cubierta que recuerda a un peculiar camuflaje

Lo que sí se ve a distancia es la pintura. Grandes polígonos verdes y amarillos trepan desde la obra muerta hacia la superestructura y rompen las líneas que normalmente permiten leer de un vistazo la forma de un mercante. El efecto tiene ecos del dazzle empleado hace un siglo.

Barco Milagreen. / José Carlos Guerra

A partir de 1917, con la guerra submarina en pleno fragor, los aliados comenzaron a cubrir numerosos mercantes y buques militares con franjas, ángulos y manchas de fuerte contraste para dificultar a los comandantes de los sumergibles enemigos una tarea mucho más concreta: calcular correctamente el rumbo y la orientación de su objetivo antes de lanzar un torpedo.

No consta que JSV haya tomado deliberadamente aquel sistema como referencia para el Mila Green, pero las similitudes en la composición y en esa ruptura visual del casco resultan innegables. El objetivo resulta, en cualquier caso, rotundamente opuesto: lo que entonces intentaba confundir al enemigo sirve ahora para que el barco destaque entre los mercantes de una terminal.

Refuerzo de la actividad de JSV tras la entrada de Nazca

La escala llega además en pleno crecimiento de JSV. Nazca Capital entró en 2025 en el accionariado junto a la familia Herzog, que continúa al frente de la gestión. La operación fue autorizada por la CNMC como una toma de control conjunto de las principales sociedades del grupo.

En paralelo, la compañía ha reforzado su flota propia. Al Mila Green se ha sumado el Green Canarias y está prevista la incorporación del Miranda Green, otro portacontenedores de nueva construcción de características similares. El primero de ellos quedó este lunes ya integrado en la rotación Alicante-Las Palmas-Santa Cruz de Tenerife.