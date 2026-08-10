Retenciones en el acceso al túnel de Julio Luego y zonas aledañas por el cierre del viaducto del Guiniguada hacia el sur

El cierre del viaducto del Guiniguada en dirección sur por las obras en la vía están generando en la mañana de este lunes importantes retenciones de tráfico en varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente en la GC-23, vía de acceso al túnel Julio Luengo.

Según informan la Policía Local capitalina los agentes de movilidad están llevando a cabo labores de regulación del tráfico en la zona de Torre Las Palmas con el objetivo de mejorar la circulación y reducir las congestiones.

No obstante, las autoridades recomiendan a los conductores extremar la precaución y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternativas.

Zonas afectadas y circulación densa

Las retenciones no solo se concentran en la GC-23, sino que también afectan a áreas cercanas como Mesa y López, donde el volumen de vehículos ha aumentado de forma notable tras el cierre de esta infraestructura clave.

El viaducto había permanecido abierto durante el fin de semana, pero ha vuelto a cerrarse desde la noche del domingo para continuar con los trabajos de mejora impulsados por el Cabildo de Gran Canaria. Estas actuaciones forman parte de un proyecto de rehabilitación necesario para garantizar la seguridad de la infraestructura.

Obras necesarias para garantizar la seguridad

El consejero insular de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, ha solicitado comprensión a la ciudadanía ante las molestias derivadas de estas obras. Según ha señalado, la intervención es imprescindible, ya que el puente llegó a encontrarse en una situación comprometida desde el punto de vista estructural.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Lopesan, bajo la supervisión del Cabildo, dentro de un plan de actuación que busca asegurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la vía a largo plazo.

Retenciones de vehículos en Mesa y López, este lunes, 10 de agosto de 2026 / La Provincia

El túnel Julio Luengo, punto clave del tráfico

Con el cierre del viaducto, los técnicos ha preveían que el túnel Julio Luengo concentraría este lunes gran parte del tráfico de la ciudad, especialmente el procedente de la GC-2 y de otras vías principales.

Entre los desvíos establecidos se encuentran los que conectan la Avenida Pintor Felo Monzón con la Avenida Juan Carlos I y el propio túnel, así como los itinerarios desde los túneles de La Ballena hacia el Julio Luengo, la Avenida Marítima y la GC-1.