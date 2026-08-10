San Lorenzo hace florecer el cielo de Las Palmas de Gran Canaria con 504 kilos de pólvora

Días antes de que lluevan las perseidas y el cielo se oscurezca con un eclipse, la cúpula negra de la noche de Las Palmas de Gran Canaria se convirtió esta madrugada en un jardín negro en el que estallaban flores de colores lanzadas desde tierra. Fue la Gran Quema de fuegos artificiales y volcán de voladores, la fiesta de Interés Turístico de Canarias que coloca cada 9 de agosto a San Lorenzo en el punto de mira de la Isla y del Archipiélago.

El espectáculo, que cada año se supera, ofreció a las miles de personas que se acercaron a este pueblo de la capital grancanaria y a quienes lo observaban desde los barrios vecinos, una explosión de colores y formas durante más de 25 minutos en los que nadie quería bajar la mirada.

504 kilos de pólvora para iluminar San Lorenzo

En esta ocasión se quemaron 504 kilos de pólvora, 360 en el castillo de fuegos artificiales y 144 en el volcán de voladores, que como novedad este año pasó de seis puntos a ocho, recuperando así aquellas zonas de lanzamiento que se habían perdido en el pasado por diversos motivos, apuntaba el presidente de la Comisión de Fiestas, José García, horas antes del inicio de la quema, cuando decenas de personas terminaban de apurar todos los detalles para que no fallara nada en la noche grande de San Lorenzo.

Rafael García, medio siglo detrás de los fuegos

Uno de ellos era Rafael García, que lleva medio siglo colaborando con los fuegos de San Lorenzo, una de las tradiciones más arraigadas del verano en Las Palmas de Gran Canaria. Horas antes de la gran quema, desde uno de los ocho puntos de lanzamiento del volcán de voladores, Rafael repasaba una vida muy ligada al barrio y a esta celebración. Llegó a San Lorenzo después de casarse y fue un cuñado quien le abrió las puertas de una tradición a la que terminaría dedicando buena parte de su vida.

Antes de quedar unido para siempre a la pólvora y a los fuegos, Rafael trabajó como sepulturero, una etapa de su vida que también recuerda al mirar atrás. Desde entonces, año tras año, ha formado parte del grupo de vecinos que hace posible que cada mes de agosto el cielo de San Lorenzo vuelva a iluminarse.

En estos cerca de 50 años de participación, Rafael ha pasado por diferentes tareas relacionadas con la preparación de los fuegos, el lanzamiento de voladores y el esperado volcán que pone el broche a una de las noches más multitudinarias del calendario festivo de la capital.

Una relación con la pólvora que también le dejó una experiencia difícil: hace años sufrió quemaduras en la cara durante uno de estos episodios, un recuerdo que no le ha impedido seguir vinculado a la tradición. Su compromiso se ha mantenido con el paso del tiempo y ahora espera que algún día sea su nieto quien recoja el testigo.

Su implicación, además, no se limitó únicamente a esta madrugada, sino que durante los días previos participó también en los tradicionales lanzamientos que acompañan a las fiestas. Una rutina que conoce prácticamente de memoria después de tantas décadas vinculado a San Lorenzo y a una celebración que moviliza cada año a numerosos vecinos.

Aun así, los nervios y la emoción son los mismos cada año.

El volcán de voladores, desde dentro

Rafael vive, además, el espectáculo desde un lugar completamente diferente al del público que llena las calles y los alrededores del pueblo. Desde el punto de lanzamiento no puede contemplar los fuegos como lo hacen los miles de asistentes. Allí manda la coordinación y la espera. «Cuando terminan con el espectáculo pirotécnico, empezamos nosotros con el volcán de voladores», explicaba antes del momento más esperando de toda la fiesta.

Cuando se le pregunta qué encuentra después de tantos años para seguir acudiendo a esta cita, Rafael no habla del ruido de los voladores, ni de la pólvora, ni de los colores, sino de lo que sucede cuando todo acaba. «Lo que más me gusta es el resultado», es decir, ver cómo después de tantos preparativos y trabajo el espectáculo vuelve a cumplir con las expectativas de quienes esperan durante todo el año esta noche.

Los Fuegos de San Lorenzo 2026, en imágenes / José Pérez Curbelo

Asegura que nunca temió que se suspendiera la gran quema a causa de las altas temperaturas, incluso después de que hace unos años ocurriera, principalmente porque «durante más de un mes hemos estado limpiando toda la zona».

Después de medio siglo, asegura que cada mes de agosto le entra «el gusanillo» y las ganas de participar en primera fila para contribuir a mantener viva una tradición que ya forma parte también de su propia historia.

Miles de personas con la mirada en el cielo

Lejos de donde estaba él, miles de personas se agolparon en la explanada junto al centro de salud y las carreteras para disfrutar de los fuegos sin saber quiénes se encargaban de pintar el cielo.

Poco antes habían aprovechado para bailar con la música de Los 600 y Reina de Sal, y degustar algunas de las propuestas gastronómicas de los chiringuitos colocados alrededor de la plaza y en la calle principal del casco del pueblo.

San Lorenzo continúa de fiesta

La fiesta continuará hoy con la feria de ganado, a partir de las 8.30 horas, la misa (12.00 horas) y la procesión de la imagen del patrón de San Lorenzo junto a la Banda Juvenil de Música de Firgas y el desfile de ganado (13.15 horas)

Por la noche, a las 21.30 horas, comenzará la Gran Gala de San Lorenzo, en la que se entregarán las distinciones de Madre Mayor a Rufina Naranjo Suárez, de Hijo Predilecto a Manuel Suárez Jiménez, y de Hijo Adoptivo a Juan José Laforet, cronista oficial de Gran Canaria.

La jornada concluirá con el espectáculo Inmensos, tributo a Raphael y Rocío Jurado, a cargo de José Ortiz y Verónica Lozano.

Sequins conquista la Gala Drag de San Lorenzo

Por otro lado, cabe destacar que el cielo de San Lorenzo se iluminó con un nuevo Drag Queen de las fiestas, Sequins, que se proclamó ganador de la gala celebrada el sábado por la noche con la participación de diez aspirantes al cetro.

El certamen, que estuvo presentado por Yanely Hernández, llenó la plaza de este pueblo de Las Palmas de Gran Canaria que además de las actuaciones de los drags tuvieron la oportunidad de disfrutar de los espectáculos del ballet Sensación, kevin Ramos, Dunia Santana y Drag Hefesto, este último ganador de la edición de 2025 de la Gala Drag de San Lorenzo.

Además de Sequins, por el escenario pasaron Kálik, Vitorchi, Ígnea, Irium, Ego, On, Shírah, Owen y Drag Envy, cada uno con sus respectivas propuestas escénicas.

Tras las actuaciones y la valoración del jurado, Sequins fue proclamado ganador de la Gala Drag de San Lorenzo, seguido de Kálik y Vitorchi.