San Lorenzo recuerda a las víctimas de los terremotos en Venezuela en la Fiesta Mayor en honor a su patrón

San Lorenzo alcanza el punto álgido de sus fiestas patronales con el día de la Fiesta Mayor. La gran quema de fuegos artificiales y volcán de voladores iluminó el cielo de Las Palmas de Gran Canaria con una inmensa explosión de colores en la madrugada de este lunes, dando paso a una jornada llena de actividades tradicionales, religiosas y populares. Entre ellas se incluyó la Gran Gala de San Lorenzo, una cita anual que rindió homenaje a las personas que construyen el pueblo cada día y que este año guardó un hueco especial para las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Pocas horas después de presenciar el estallido de 504 kilos de pólvora, una feria de exposición de ganado puso en el foco uno de los oficios tradicionales que rodean al pueblo. A partir de las 8:30 horas, los ganaderos se reunieron en las zonas aledañas al Centro de Salud de San Lorenzo para mostrar sus animales y visibilizar su trabajo, para después premiar a los mejores ejemplares de las distintas especies.

Procesión y Gran Gala

Continuando con el programa festivo, a las 12:00 horas tuvo lugar una función religiosa en la Parroquia Matriz en honor a San Lorenzo. Desde ahí partió a las 13:15 horas la Procesión del Santo Patrón, que recorrió las calles del pueblo con el acompañamiento musical de la Banda Juvenil de Música de Firgas. En ella también desfilaron los ejemplares de ganado que fueron premiados en la feria de primera hora de la mañana.

Procesión del Santo Patrón en las calles de San Lorenzo / LP/DLP

Al acto –que terminó con un brindis celebrado en el CEIP San Lorenzo– le siguieron varias horas de calma. El pueblo se tomó un tiempo de descanso antes de la esperada cita de la noche, la Gran Gala de San Lorenzo, uno de los actos centrales de las fiestas. Arrancó a las 21:30 horas y contó con el periodista Tomás Galván como maestro de ceremonias, quien estuvo a cargo de envolver el ambiente festivo de emotividad y agradecimiento.

El pueblo distingue a Rufina Naranjo Suárez como Madre Mayor, Manuel Suárez Jiménez como Hijo Predilecto y Juan José Laforet como Hijo Adoptivo

A lo largo de la cita, se entregó la distinción de Madre Mayor a Rufina Naranjo Suárez, mientras que Manuel Suárez Jiménez fue reconocido como Hijo Predilecto de San Lorenzo. Por su parte, se nombró Hijo Adoptivo a Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Pero los homenajes no se limitaron al ámbito territorial del municipio, ya que las palabras y las emociones cruzaron el mar hasta llegar a Venezuela.

Las víctimas de los terremotos en el país americano ocuparon un lugar central en la gala, siendo las protagonistas simbólicas en su tradicional encendido de velas. Por otro lado, el acto finalizó con el espectáculo Inmensos, que se erigió como un tributo a los cantantes Raphael y Rocío Jurado a través de las voces andaluzas de José Ortiz y Verónica Lozano.