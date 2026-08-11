Más de 15.000 operaciones y medio millón de consultas en el Hospital Doctor Negrín durante 2025

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, registró durante 2025 un total de 15.727 intervenciones quirúrgicas. De ellas, 13.084 correspondieron a operaciones programadas y 2.643 tuvieron carácter urgente, según los datos incluidos en la memoria anual de actividad del centro.

El documento reúne los principales indicadores asistenciales, de gestión, docencia e investigación y permite observar el volumen de actividad de uno de los centros hospitalarios de referencia de Gran Canaria.

El director gerente, Miguel Ángel Ponce, señaló que "los datos de la Memoria 2025 son el reflejo del esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de todos los trabajadores del hospital, que cada día contribuyen a ofrecer una atención sanitaria de excelencia a la población de referencia".

Más de medio millón de consultas durante 2025

La actividad en consultas hospitalarias alcanzó las 556.645 atenciones durante el pasado año. Del total, 455.201 correspondieron a consultas sucesivas y 101.444 a primeras consultas, unas cifras que reflejan el peso de la atención ambulatoria dentro del funcionamiento ordinario del hospital.

Los ingresos hospitalarios llegaron a 19.625. De ellos, 7.688 se programaron y 11.937 se produjeron de forma urgente. La memoria sitúa así la actividad no programada por encima de la planificada dentro del conjunto de ingresos registrados durante 2025.

Los programas regionales sumaron 47 trasplantes

La actividad trasplantadora también ocupó un espacio relevante durante el ejercicio. El Programa de Trasplante Cardíaco realizó 19 trasplantes de corazón, mientras que el Programa de Trasplante de Pulmón contabilizó 28 intervenciones. Ambos programas tienen carácter regional y desarrollan su actividad desde el Hospital Doctor Negrín.

El centro también registró más de 54.073 tratamientos en sus hospitales de día. La atención se distribuyó entre las unidades de Oncología, Hematología, Medicina Interna, Oncología Radioterápica, Psiquiatría, Cardiología y el hospital de día Polivalente, que concentran tratamientos especializados sin necesidad de ingreso convencional.

Formación, docencia y divulgación sanitaria

La memoria recoge además la actividad investigadora de los profesionales del hospital y el desarrollo de programas de formación de pregrado, postgrado y formación continuada. En paralelo, el Aula de Pacientes organizó 116 charlas, tanto presenciales como en línea, con la participación de 1.659 personas y 109 profesionales.

El programa "Conoce tu Hospital", organizado por la Dirección de Enfermería, recibió durante 2025 a más de 700 escolares de 22 centros educativos. Las visitas permitieron a los estudiantes acercarse al funcionamiento cotidiano del Hospital Doctor Negrín y conocer distintos espacios y servicios del centro.

Urgencias creció un 4,24%: más de 100.000 pacientes

El servicio de Urgencias atendió durante 2025 a más de 100.000 pacientes, lo que supuso un incremento del 4,24% respecto a 2024. Del conjunto de personas atendidas, 87.620 no necesitaron ingreso hospitalario, según los datos de la memoria.

La combinación de actividad quirúrgica, consultas, ingresos, tratamientos ambulatorios y atención urgente dibuja un ejercicio marcado por un elevado volumen asistencial. La Memoria 2025 incorpora además la actividad docente, investigadora y divulgativa del centro como parte de su balance anual.