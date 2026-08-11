Empleo público
Más de 20 empleados del Servicio de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria logran contratos fijos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consolida 26 puestos de trabajo en el Servicio Municipal de Limpieza con contratos fijos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado este martes la estabilización de 26 plazas del Servicio Municipal de Limpieza, tras la formalización de los contratos de personal laboral fijo para las personas que han superado los correspondientes procesos selectivos. Estos procesos están incluidos en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria, derivada de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La convocatoria se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones adicionales sexta y octava de esta norma, que establecen medidas específicas para reducir la temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas.
La firma de los contratos se ha celebrado este martes en la sede del Servicio Municipal de Limpieza, con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán; y la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín.
La estabilización supone la conversión de las plazas en puestos de carácter fijo para las personas que superen los procesos selectivos. En aquellos casos en los que los seleccionados ya venían ocupando temporalmente las plazas objeto de la convocatoria, la normativa contempla la novación de su relación laboral manteniendo las condiciones laborales consolidadas, como la antigüedad, la categoría profesional y las retribuciones.
Dos categorías profesionales para las 26 plazas
De su totalidad, se han estabilizado 13 plazas de Auxiliar Administrativo y Administrativa, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2 mediante el sistema de concurso. Por este sistema a su vez se estabilizaron otras 13 plazas de Agente de Inspección, categoría equivalente al Grupo C, Subgrupo C1. Dichas resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos que formalizan estas contrataciones, fueron registradas los pasados tres y cuatro de agosto respectivamente.
En el caso del proceso de Agente de Inspección, nueve de los seleccionados, ya desempeñaban temporalmente la plaza objeto de estabilización, por ello no deben realizar un periodo de prueba, al poder acreditar la experiencia previa.
A estas plazas se unen las ya resueltas de los procesos de estabilización en el Servicio Municipal de Limpieza, como son una plaza de Ingeniero Técnico, una de Operario Especialista Engrasador y otra de administrativo.
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