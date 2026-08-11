Las 74 viviendas de Tamaraceite vuelven a ponerse en marcha con el 70% aún pendiente y 13 meses para completarlas

Las 74 viviendas protegidas de Tamaraceite Sur tienen ya empresa para afrontar su recta final. Construplan, Construcciones y Planificación SL se encargará de terminar una promoción que está ejecutada en un 30,12% y que necesitará otros 13 meses de trabajos antes de poder incorporarse al parque público de alquiler de Las Palmas de Gran Canaria.

Geursa ha adjudicado a la constructora las obras pendientes por 9.896.612,18 euros. El concurso había salido por 10.768.892,47 euros y recibió cuatro ofertas. Se da además la circunstancia de que Construplan ya fue la adjudicataria del contrato original con el que arrancó la construcción en 2023.

El edificio tiene prácticamente levantada su estructura, pero todavía queda por ejecutar una parte importante del proyecto. El nuevo contrato incluye refuerzos estructurales, cerramientos y fachadas, carpinterías, acabados y buena parte de las instalaciones necesarias para completar las viviendas y ponerlas en servicio.

74 viviendas de alquiler social en Tamaraceite

La promoción se levanta sobre una parcela municipal de unos 2.500 metros cuadrados en Tamaraceite Sur. El inmueble tendrá seis plantas sobre rasante y una planta de sótano, repartidas entre dos portales y con cuatro ascensores. El proyecto contempla 74 viviendas protegidas, 20 trasteros y un local comunitario.

Los pisos se distribuyen en nueve tipologías diferentes, con entre dos y cinco dormitorios. Tres estarán adaptados para personas con movilidad reducida. El edificio contará también con aerotermia para producir agua caliente sanitaria y una instalación fotovoltaica destinada al autoconsumo.

El proyecto arrancó en 2023. Geursa sacó entonces a concurso la construcción de las viviendas por 8.553.067,61 euros y adjudicó las obras en mayo a Construplan por 8.535.961,47 euros. La primera piedra se colocó en diciembre de aquel año, cuando la actuación fue presentada como una de las iniciativas destinadas a ampliar la oferta de alquiler social de la capital.

Las obras no llegaron a completarse dentro del calendario previsto inicialmente y han permanecido paralizadas durante más de un año. El nuevo contrato parte ahora de una ejecución global del 30,12%, aunque el avance es muy diferente según las partes del edificio: la estructura está prácticamente terminada y buena parte de lo que falta corresponde a cerramientos, instalaciones, carpinterías y acabados.

Trece meses para completar el edificio

El contrato establece un plazo de ejecución de 13 meses desde el comienzo de los trabajos. Antes deberá formalizarse la adjudicación y producirse el reinicio efectivo de una obra que, según las previsiones manejadas cuando comenzó la construcción, debía haber estado terminada con anterioridad.

Al margen de la marcha de las obras, el proyecto tuvo otro episodio administrativo en 2025. Geursa abrió una investigación interna sobre determinadas actuaciones de cuatro empleados públicos relacionadas con su tramitación y trasladó las conclusiones a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en febrero de aquel año.

La vía penal se cerró tres meses después. El 7 de mayo de 2025, la Fiscalía archivó las diligencias al considerar que los hechos recogidos por Geursa eran insuficientes para constituir una infracción criminal. El Ministerio Público señaló además que la documentación remitida tampoco justificaba la existencia de indicios de delito.

La terminación de las viviendas contará con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los fondos europeos Next Generation llegan a la actuación a través del Instituto Canario de la Vivienda y se complementarán con recursos propios de Geursa.

El plazo de 13 meses empezará a correr cuando se reanuden los trabajos. Construplan tendrá entonces que completar el 70% que aproximadamente queda por ejecutar del edificio, incluidas las instalaciones y acabados, antes de que las 74 viviendas puedan incorporarse al parque público de alquiler de la capital.