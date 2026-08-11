La Dulcería Parrilla abre un local con obrador en Tomás Miller tras los problemas de Triana

La Dulcería Parrilla ha abierto un local en el número 21 de la calle Tomás Miller con obrador propio, pocas semanas después de atravesar uno de los episodios más complicados de sus 120 años de historia. La elaboración de sus dulces estuvo en el centro de la orden de paralización que afectó a su establecimiento de General Bravo, donde el Ayuntamiento concluyó que mantenía un obrador sin título habilitante y que esa actividad industrial no podía desarrollarse en el entorno protegido de Vegueta-Triana. La persiana permanece bajada en la ubicación original, con un cartel que informa del cierre "por reforma".

La propia dulcería mostró el nuevo establecimiento este lunes, 10 de agosto, por la tarde a través de sus redes sociales. En el vídeo puede verse la zona de atención al público y también el espacio de elaboración, con trabajadores acondicionando las instalaciones.

El Ayuntamiento decretó en junio el cese de actividad por carecer de título habilitante como instalación industrial

La apertura del establecimiento, que ofrece también servicio de café, llega menos de dos meses después de que el Ayuntamiento ordenara el cese de la actividad en los locales que la empresa utilizaba en General Bravo. La resolución municipal fue dictada el 15 de junio y LA PROVINCIA/DLP informó de ella al día siguiente.

Uno de esos espacios estaba destinado a la venta de productos de panadería y pastelería. El segundo figuraba como un local sin uso y la empresa había defendido que funcionaba como almacén o zona auxiliar. Las inspecciones municipales determinaron, sin embargo, que allí estaba instalado el obrador.

Un obrador incompatible con el planeamiento de Triana

Los técnicos encontraron mesas de trabajo, carros de bandejas, cámaras frigoríficas, batidoras, amasadoras, una laminadora y un horno giratorio tradicional de gasoil de tres metros de diámetro y más de 40 años. El informe municipal concluía que allí se desarrollaba una actividad industrial de elaboración de pastelería sin título habilitante e incompatible con el Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana.

La alcaldesa, Carolina Darias, defendió la actuación municipal poco después de conocerse el decreto de cierre. Aunque reconoció el carácter histórico de Parrilla, recordó que cualquier comercio debía cumplir la legalidad y fue clara sobre el obrador de General Bravo: «La actividad industrial ahí no puede desarrollarse».

El expediente, en realidad, venía de lejos. Se inició en 2021 a raíz de denuncias vecinales y ese mismo año ya se ordenó un primer cese. La empresa recurrió la decisión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 desestimó su recurso en febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la resolución en enero de 2025 y el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación en octubre de ese año.

El cierre del 30 de junio

La orden provocó también una movilización de clientes y vecinos. Una treintena de personas se concentró el 17 de junio ante la dulcería de General Bravo para reclamar su continuidad. Por aquellas fechas, Elena Parrilla aseguraba que el negocio estaba «subsanando los problemas» y que sus técnicos trabajaban con los municipales para buscar una salida.

El conflicto, surgido a raíz de una denuncia vecinal, arrancó en 2021 con una primera orden municipal de cierre

La dulcería terminó cerrando el martes 30 de junio. Un día después comunicó en sus redes sociales que el cese sería temporal y se despidió de sus clientes con un «Nos vemos muy pronto».

La interrupción duró apenas una semana. El martes 7 de julio Parrilla volvió a abrir en Triana después de que una resolución judicial concediera a la propiedad una medida cautelar provisional para evitar el perjuicio económico mientras se estudiaba el caso. Elena Parrilla explicó entonces que seguían trabajando con el Ayuntamiento en las obras necesarias para corregir las deficiencias.

Jacobo Corujeira

Ese mismo día, el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, insistió en que el problema no estaba en la actividad comercial de la dulcería, sino en la industrial y en la maquinaria utilizada en un entorno con protección patrimonial. El edil señaló además que los servicios municipales estaban acompañando al negocio en la búsqueda de soluciones.

El conflicto de Parrilla coincidió con los problemas administrativos o urbanísticos sufridos por otros comercios históricos de la ciudad. El Café Madrid había sido precintado en septiembre de 2025 y la centenaria panadería Miguel Díaz cerró en marzo de 2026. Los tres establecimientos están situados dentro del ámbito del Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana.