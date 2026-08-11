La calle Néstor de la Torre en Las Palmas de Gran Canaria cerrará en septiembre por las noches para su reasfaltado

La operación asfalto continúa en Las Palmas de Gran Canaria. La calle Néstor de la Torre cerrará en el mes de septiembre por las noches para proceder a su reasfaltado para interferir lo menos posible con el tráfico. Así lo anunció la alcaldesa, Carolina Darias, este martes a los medios mientras visitaba las tareas de reasfaltado del barrio de Alcaravaneras. Los cortes se producirán así una vez haya abierto el viaducto del Guiniguada en sentido sur, dado que esta calle está canalizando parte de los vehículos que normalmente circulan por la GC-3.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está reasfaltando estos días las calles Menéndez Pelayo, Luis Antúnez y el final de Alemania. La alcaldesa calculó que para finales de septiembre hayan concluido la operación asfalto en el barrio de Alcaravaneras con las dos calles restantes, Valencia y Néstor de la Torre. Esta última absorbe buena parte del tráfico que, desde el interior de la ciudad, quiere dirigirse hacia la Avenida Marítima, de ahí que los trabajos se vayan a hacer en el mes de septiembre, ya sin cortes en la circunvalación.

En horario nocturno

La actuación en Néstor de la Torre se hará por tramos y en horario nocturno. La idea será que la afección a la circulación de día sea mínima, más teniendo en cuenta que ya habrán empezado las clases por ese entonces. "Se trata de una vía muy importante y necesitamos también ir acompasando las distintas intervenciones", matizó la alcaldesa, "esta calle tiene una gran dimensión de tráfico y hemos ido planificando y coordinando las distintas actuaciones".

Asfaltado en Alcaravaneras este martes. / Acfi Press

Una vez terminada la intervención en las calles Valencia y Néstor de la Torre, el Ayuntamiento habría completado la renovación integral del asfalto del barrio de Alcaravaneras. Según aclaró la alcaldesa, quedarían pendientes pequeños tramos de distintas vías que se realizarían a lo largo de lo que resta de año de manera conjunta con arreglos en la red de saneamiento. Estos trabajos se harán de manera coordinada con Emalsa.

La intervención supone renovar cerca de 39.000 metros cuadrados de calzada en 15 calles de Alcaravaneras

La intervención en Alcaravaneras supone renovar cerca de 39.000 metros cuadrados de calzada en 15 calles del barrio. Los trabajos, que vienen realizándose desde mediados de junio, supone la primera operación asfalto en la zona en 30 años, tal y como especificó la alcaldesa, acompañada del edil de Planificación, Mauricio Roque. El proyecto, cuyo coste asciende a 1,14 millones de euros, ha incluido pequeñas intervenciones de rebajes de aceras para mejorar la accesibilidad, además de la creación de 12 nuevos pasos de peatones para facilitar la seguridad vial.

Además del barrio de Alcaravaneras, a lo largo de los últimos meses el Ayuntamiento también ha intervenido en una veintena de calles de Guanarteme y en la avenida de Escaleritas, además de las calles Pepe Castellano y Bejeque. En su conjunto, el plan de asfaltado de estos tres barrios ha supuesto una inversión de 2,89 millones de euros. Junto a estos tres lotes salió un cuarto que quedó desierto para reasfaltar 26 vías de Ciudad Jardín. Saldrá a licitación más adelante cuando haya financiación.

Plan de Asfaltado 2024-2031

El Plan de Asfaltado 2024-2031 permitirá actuar en 474 calles del municipio. La inversión prevista en este paquete supera los 40 millones de euros. La previsión es incluir unos 90 barrios y zonas industriales distribuidos por los cinco distritos de la capital. La planificación de la Concejalía de Vías y Obras es que salga a licitación el asfaltado de 15 barrios, entre los que se encuentran El Batán, San Roque, Triana, Tamaraceite o Las Coloradas, así como los paseos de San José y de Blas Cabrera Felipe.

La fase previa de este plan de asfaltado, iniciado en 2024, incluyó la renovación de varias decenas de calles en los barrios de Triana, Escaleritas, Altavista, El Pilar, La Minilla y Barranquillo Don Zoilo. También ha habido actuaciones en el último año en arterias principales de la ciudad, caso de paseo de Chil y Tomás Morales. Esta última vía llevaba 50 años sin una renovación integral del pavimento. Además, se está ejecutando en este momento el reasfaltado del acceso al Manuel Lois.

Nuevo contrato de vías y obras

Por otro lado, el Ayuntamiento capitalino sacó a licitación en julio el nuevo contrato de mantenimiento de vías y obras después de ocho años en nulidad. Los pliegos han salido a concurso por 42,8 millones de euros, un 142% más que en el concurso anterior, hace 14 años. El servicio se ha visto muy desgastado al operar tantos años en nulidad. Habrá especial atención a la prevención de incidencias e incluirá la colocación de lomos de asno sin necesidad de tirar de subcontrataciones.

Un total de nueve empresas se han interesado por este contrato: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.; la UTE Capross 2004, S.L. – Cyes Infraestructuras, S.L.U.; Conservación, Asfalto y Construcción, S.A.U.; Lantania, S.A.U.; Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.; Mantenimiento de Infraestructuras, S.A.; la UTE Pérez Moreno, S.A.U. – Aceinsa Canarias, S.A.; la UTE Urvios Construcción y Servicios, S.L.U. – Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.U.; y Vías y Construcciones, S.A.

El servicio garantizará la conservación de más de 3,6 millones de metros cuadrados de calzadas, aceras y demás espacios viarios, así como el mantenimiento de 763 muros de titularidad municipal con una superficie de 125.000 metros cuadrados. Prevé una plantilla mínima de 76 trabajadores, con un retén que esté disponible las 24 horas para atender urgencias.