"Por más que pongamos efectivos, el volumen de coches es el que es": Carolina Darias sobre las colas por el cierre del Guiniguada

Las colas volvieron este martes a Las Palmas de Gran Canaria en pleno mes de agosto, aunque con menor intensidad que durante el lunes. Los desvíos por el cierre del viaducto del Guiniguada en sentido sur hicieron regresar los atascos a primera hora de la tarde a la Avenida Marítima, así como al paseo de Chil, la Carretera del Norte o los túneles de Julio Luengo. La alcaldesa, Carolina Darias, explicó a los medios que "las afecciones son lógicas, por más que pongamos efectivos, el volumen de coches es el que es".

Darias subrayó que esta es una obra "absolutamente necesaria", al tiempo que agradeció "el esfuerzo que está haciendo el Cabildo, porque las obras en sentido norte, que tenían una previsión de dos semanas, la han podido realizar en tiempo récord, en una semana". Los trabajos que se están realizando en el viaducto del Guiniguada consisten en colocar una impermeabilización de alta resistencia en toda la calzada, además de renovar las juntas de dilatación y reasfaltar la vía.

"Todos los agentes disponibles"

"Estamos poniendo todos los agentes de movilidad disponibles", afirmó la alcaldesa ante las quejas suscitadas por la supuesta falta de efectivos en la calle, "sobre todo hay en los puntos más importantes, como puede ser Torre Las Palmas". Según fuentes municipales, también se han desplegado efectivos en Siete Palmas, el Negrín y La Ballena, entre otros puntos. En cualquier caso, subrayó que la circunvalación "es una vía que soporta una densidad de tráfico muy importante y evidentemente su cierre tiene afecciones a la ciudad y al resto de la isla".

La alcaldesa espera que esta segunda fase pueda tener "la misma agilidad y celeridad" que la anterior

Darias aseguró que han estado coordinados con el Cabildo y que esperan que "esta segunda fase de intervención en sentido sur pueda tener la misma agilidad y celeridad que tuvo la del sentido norte". Inicialmente, estaba previsto que el viaducto norte del Guiniguada estuviera cerrado dos semanas; finalmente, pudo reabrir al tráfico el sábado después de seis días de trabajo en distintos turnos. La previsión de duración de los trabajos en el sentido sur también es de dos semanas, aunque podría acortarse.

Mientras tanto, el tráfico en la capital volvió a verse resentido este martes. Los túneles de Julio Luengo estuvieron atascados o con un tráfico intenso desde primera hora. Desde el Cabildo han explicado que en el interior del túnel hay unos sensores capaces de detectar el número de vehículos que circulan por el mismo, de tal manera que pueden mandar una señal a los semáforos de Torre Las Palmas y cambiar estos a verde.

Atascos en la Avenida Marítima

La Avenida Marítima volvió a sufrir atascos en hora punta, aunque no con la misma intensidad que la jornada anterior. Por momentos hubo cola desde Belén María coincidiendo con la salida del Puerto pasadas las dos de la tarde. También hubo un tráfico intenso en Néstor de la Torre, Mesa y López, la avenida de Ansite, el paseo de Chil, la Carretera del Norte de Mata hasta Miller, Primero de Mayo y Buenos Aires, entre otras vías.

En Siete Palmas hubo pequeñas retenciones en los enlaces con la circunvalación. En esta zona la principal complicación se produjo en la Carretera de Almatriche y en La Calzada en menor medida. Esta vía canaliza buena parte del tráfico entre la Ciudad Alta y Tamaraceite con dirección a Tafira, Santa Brígida y San Mateo, puesto que evita a los conductores tener que bajar a la Avenida Marítima para después subir por la GC-31 o la Carretera del Centro.