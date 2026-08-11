El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que lleva desde 1977 sirviendo cocina canaria: la carne de cabra es uno de sus platos estrella

En Las Palmas de Gran Canaria hay restaurantes que llevan años ofreciendo cocina canaria tradicional a sus comensales. Uno de ellos es Restaurante San Lorenzo, un establecimiento que abrió sus puertas en 1977 y continua apostando por la cocina canaria casera, las raciones abundantes y los precios ajustados.

Una carta centrada en la gastronomía canaria

La propuesta del restaurante reúnes algunos de los platos más representativos de la cocina tradicional canaria, destacando la carne de cabra como uno de sus paltos estrellas. Además de ese, cuenta con otras especialidades como:

Sancocho de chernes

Ropa vieja

Papas arrugadas

Chocos en salsas

Calamares saharianos

Tacos de cerdo frito

Estofado de carne

Además, ofrece menú diario por 12 euros de martes a viernes, una alternativa para quienes buscan una comida completa a buen precio.

Raciones generosas y precios económicos

Uno de los aspectos más valorados del establecimiento es su relación calidad-precio. El establecimiento ofrece una carta variada, en la que sirven raciones generosas a precios ajustados. También cuenta con distintos postres caseros que son una opción perfecta para poner el broche final a un almuerzo en el local.

El restaurante ofrece un ambiente familiar y un espacio pensado también para celebraciones y eventos, manteniendo ese la tradición para que sus clientes se sientan como en casa.

Horario y ubicación

Restaurante San Lorenzo se encuentra en la Carretera General de San Lorenzo, 153, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google y continúa siendo una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de los clásicos de la gastronomía canaria en la capital.

Abre de martes a viernes de 7:00 a 17:00 horas, mientras que sábados y domingos reduce su horario y ofrece servicio de 8:00 a 17:00 horas. Lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.