Vecinos alertan de la presencia de roedores en Las Palmas de Gran Canaria: "No puedo pasar por la plaza de La Feria porque se caen las ratas"

La presencia de ratas en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a generar preocupación entre algunos vecinos y comerciantes de la zona. Una residente trasladó recientemente su malestar a la Radio Canaria, donde describió una situación que, según su testimonio, se estaría haciendo cada vez más visible y que ya no se limitaría a las horas de la noche. "Voy temprano a mi negocio y no puedo pasar por la plaza [de La Feria] porque se caen las ratas a lado", se queja la vecina.

La vecina explicó que acude muy temprano a su negocio y que evita atravesar determinadas zonas de la plaza de la Feria por la presencia de roedores. Según relató, algunos animales llegan a desplazarse por los árboles situados en la plaza, hasta el punto de que pueden caer cerca de las personas que transitan por el lugar.

Su denuncia pone el foco en un problema que afecta tanto a la percepción de salubridad del entorno como a la tranquilidad de quienes viven o trabajan en esta zona de la capital grancanaria.

Ratas también durante el día

Uno de los aspectos que más preocupa a la vecina es que, según su experiencia, la presencia de estos animales ya puede observarse a plena luz del día.

La residente aseguró en declaraciones al programa De la noche al día que los roedores pueden verse desplazándose por los árboles de la plaza y que incluso es posible escucharlos. En su opinión, la situación no se estaría resolviendo pese a las actuaciones de control que se realizan periódicamente.

La mujer también señaló que, después de los tratamientos contra las ratas, algunos ejemplares muertos pueden permanecer durante varios días en la zona hasta que son retirados.

A su juicio, esta circunstancia no supone una solución definitiva al problema y reclamó una intervención que permita atajar la presencia de roedores de manera más efectiva.

Control de plagas por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó el pasado año el nuevo contrato municipal de control de plagas, que refuerza significativamente este servicio en toda la ciudad.

El nuevo contrato incrementa el personal destinado al control de plagas de tres a seis equipos, cada uno formado por dos técnicos especializados con certificación profesional, lo que supone un aumento del 100% en los recursos humanos y materiales.

El servicio se organiza mediante una programación por barrios, pero también atenderá solicitudes de la ciudadanía, que podrá comunicar la presencia de plagas a través del teléfono 928 448 745 o del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.

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El contrato, que presta la empresa Ezsa Sanidad Ambiental S.L., supone una inversión de 821.593,02 euros por un período inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco anualidades, lo que llevaría la inversión municipal a superar los dos millones de euros.

Así, según el Consistorio, se garantiza el control efectivo de insectos, arácnidos, roedores y microorganismos mediante tratamientos específicos de desinsectación, desratización y desinfección, aplicando técnicas adaptadas a cada caso para eliminar la plaga o mantenerla por debajo del umbral de tolerancia.

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Nuevos tipos de cebos y campañas intensivas

Las actuaciones rutinarias se desarrollan, detalló el Ayuntamiento, en las redes de alcantarillado, alumbrado público, avenidas, calles y plazas municipales, así como en áreas públicas, solares, laderas y barrancos. También se intervendrá en dependencias municipales —excepto centros educativos públicos e instalaciones deportivas, que disponen de mantenimiento propio— y en las zonas habilitadas para perros