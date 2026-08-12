Un control en Paseo de Chil destapa tres problemas para un conductor
El conductor circulaba además sin permiso de conducir y dio positivo en la prueba de drogas; el vehículo terminó en el depósito
Un control en Paseo de Chil terminó con una detención después de que los agentes comprobaran que sobre el conductor pesaban dos reclamaciones judiciales pendientes.
Pero no fue lo único. La Unidad de Distrito verificó además que el implicado circulaba sin permiso de conducir y que dio positivo en la prueba de estupefacientes.
Ante esta sucesión de circunstancias, el hombre fue detenido y el vehículo que conducía acabó trasladado al depósito.
Dos reclamaciones judiciales pendientes
La intervención comenzó cuando los agentes de la Unidad de Distrito identificaron al conductor en Paseo de Chil.
Durante las comprobaciones correspondientes descubrieron que tenía dos reclamaciones judiciales en vigor, por lo que procedieron a su detención.
La actuación policial permitió así localizar a una persona que estaba siendo requerida por la Justicia.
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